ABA e ICBA si uniscono alle associazioni statali nell'esortare il Senato a rafforzare le disposizioni relative al rendimento delle stablecoin contenute nel Clarity Act. Fonte: ABA.com
Il CLARITY Act è stato approvato dalla Commissione bancaria del Senato a maggio, ma ha incontrato l’opposizione dei democratici e del settore bancario, i quali hanno sostenuto che consentirebbe alle società del settore delle criptovalute di offrire rendimenti sugli stablecoin senza dover soddisfare gli stessi requisiti delle banche tradizionali.
In un’intervista rilasciata a maggio, Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, ha affermato che il settore bancario avrebbe continuato a «lottare» contro l’attuale versione del CLARITY Act e ha aggiunto che le società operanti nel settore delle criptovalute che intendono offrire rendimenti sulle stablecoin dovrebbero richiedere l’autorizzazione bancaria.
Nel frattempo, venerdì il CLARITY Act ha ottenuto il suo secondo sostegno pubblico da parte di un’importante organizzazione delle forze dell’ordine statunitensi, quando la Federal Law Enforcement Officers Association (FLEOA) ha dichiarato di aver presentato una lettera alla Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti a sostegno del CLARITY Act, chiedendo al contempo un rafforzamento della responsabilità nella finanza decentralizzata (DeFi) e la salvaguardia dei poteri esistenti degli investigatori.
All’inizio di giugno, oltre 200 società del settore delle criptovalute e organizzazioni correlate hanno esortato il Senato degli Stati Uniti ad approvare il CLARITY Act in una lettera diffusa dal gruppo di pressione Stand With Crypto.