Un’ampia fetta del settore bancario statunitense sta esortando i leader del Senato a modificare le disposizioni relative ai rendimenti delle stablecoin contenute nel Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY), attualmente all’esame.

L’American Bankers Association (ABA), l’Independent Community Bankers of America (ICBA) e altre 76 associazioni bancarie statali hanno inviato una lettera congiunta ai leader del Senato in cui sostengono che l’attuale formulazione relativa agli interessi, ai rendimenti e ai premi delle stablecoin sia troppo ambigua e affermano che i nuovi emendamenti debbano impedire che le stablecoin di pagamento fungano da sostituti dei depositi anziché da semplici strumenti di transazione.

La lettera congiunta, che ha espresso sostegno al disegno di legge nel suo complesso, afferma che l’ABA teme che le ambiguità presenti nel testo «possano incoraggiare gli accordi relativi alle stablecoin a funzionare di fatto come sostituti dei depositi, nonostante l’intento di lunga data e chiaramente espresso dal Congresso secondo cui le stablecoin di pagamento dovrebbero servire come strumenti di transazione piuttosto che come prodotti di riserva di valore», secondo un comunicato stampa pubblicato lunedì.

Si tratta dell’ultima presa di posizione del settore bancario statunitense contro le disposizioni della legge relative ai rendimenti delle stablecoin e giunge a pochi giorni dall’udienza prevista per venerdì alla Camera dei Rappresentanti sul disegno di legge. Il disegno di legge mira a istituire il primo quadro normativo per gli asset digitali negli Stati Uniti.

I gruppi bancari hanno affermato che l’attuale bozza comporta il rischio di una «fuga dei depositi», esortando i legislatori a rivedere la sezione 404 per «chiarire il divieto relativo a interessi e rendimenti e contribuire a garantire che tale divieto non possa essere aggirato attraverso strutture di incentivazione alternative».

Questa opposizione rafforza la previsione di Galaxy Digital secondo cui il Senato sta esaurendo il tempo a disposizione per approvare il disegno di legge prima della fine dell’anno, a causa dell’imminente pausa estiva del Senato e di altre priorità del Congresso. Galaxy Digital ha ridotto al 50% il 26 giugno le probabilità che il CLARITY Act diventi legge nel 2026, citando la mancanza di un testo unificato tra le commissioni bancarie e agricole del Senato, l’assenza di un calendario definitivo delle sedute e una finestra legislativa sempre più ristretta prima che i legislatori lascino Washington.

ABA e ICBA si uniscono alle associazioni statali nell'esortare il Senato a rafforzare le disposizioni relative al rendimento delle stablecoin contenute nel Clarity Act. Fonte: ABA.com

Banchieri e democratici si oppongono a elementi di rendimento stablecoin

Il CLARITY Act è stato approvato dalla Commissione bancaria del Senato a maggio, ma ha incontrato l’opposizione dei democratici e del settore bancario, i quali hanno sostenuto che consentirebbe alle società del settore delle criptovalute di offrire rendimenti sugli stablecoin senza dover soddisfare gli stessi requisiti delle banche tradizionali.

In un’intervista rilasciata a maggio, Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, ha affermato che il settore bancario avrebbe continuato a «lottare» contro l’attuale versione del CLARITY Act e ha aggiunto che le società operanti nel settore delle criptovalute che intendono offrire rendimenti sulle stablecoin dovrebbero richiedere l’autorizzazione bancaria.

Nel frattempo, venerdì il CLARITY Act ha ottenuto il suo secondo sostegno pubblico da parte di un’importante organizzazione delle forze dell’ordine statunitensi, quando la Federal Law Enforcement Officers Association (FLEOA) ha dichiarato di aver presentato una lettera alla Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti a sostegno del CLARITY Act, chiedendo al contempo un rafforzamento della responsabilità nella finanza decentralizzata (DeFi) e la salvaguardia dei poteri esistenti degli investigatori.

All’inizio di giugno, oltre 200 società del settore delle criptovalute e organizzazioni correlate hanno esortato il Senato degli Stati Uniti ad approvare il CLARITY Act in una lettera diffusa dal gruppo di pressione Stand With Crypto.