Con la morte del senatore Lindsey Graham e il ricovero in ospedale di un altro senatore, l’attuale maggioranza repubblicana in Senato si è ridotta a 51 contro 47, il che richiederà probabilmente un maggiore sostegno da parte dei democratici per approvare la legge sulla struttura del mercato crypto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta esortando i membri del Senato ad approvare il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act “in onore” del senatore Lindsey Graham, scomparso nel fine settimana.

In un post pubblicato lunedì su Truth Social, Trump ha affermato che Graham era stato «un grande sostenitore» del CLARITY Act, invitando il Senato ad approvare la legge. La Camera ha ancora quattro settimane di sessione prima di una pausa estiva di un mese ad agosto, il che offre ai legislatori una breve finestra di opportunità per approvare il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto. Graham è deceduto sabato all’età di 71 anni.

Fonte: Donald Trump

Graham, un senatore della Carolina del Sud in carica dal 2003, non ha fatto parte né della commissione bancaria né di quella agricola nell’attuale sessione del Congresso e non ha espresso alcun voto a favore del CLARITY Act. Nel 2025 ha votato a favore del GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US stablecoins), ma non sembra aver rilasciato alcuna dichiarazione pubblica a sostegno diretto del CLARITY Act.

Si prevede che il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto trasferisca gran parte dell’autorità per l’applicazione della regolamentazione e la vigilanza sugli asset crypto dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Tuttavia, molti senatori democratici hanno segnalato che non sosterranno la legislazione senza disposizioni volte ad affrontare potenziali conflitti di interesse tra i legislatori e l’industria crypto; alcuni hanno citato i legami di Trump con progetti come la sua memecoin e la società della sua famiglia, la World Liberty Financial.

Con la morte di Graham e il ricovero in ospedale del senatore Mitch McConnell, l’attuale maggioranza repubblicana al Senato si è ridotta a 51-47, il che richiederà probabilmente un ulteriore sostegno da parte dei democratici per raggiungere la soglia dei 60 voti necessaria all’approvazione del disegno di legge crypto. Cointelegraph ha chiesto un commento agli uffici dei senatori Tim Scott, Kirsten Gillibrand e Angela Alsobrooks in merito alle dichiarazioni di Trump, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

In un post pubblicato lunedì su X, la senatrice Cynthia Lummis ha affermato di sostenere il commento di Trump, aggiungendo che Graham «era fortemente impegnato a garantire che la leadership americana rimanesse all’avanguardia in ogni ambito, compresi gli asset digitali». Cointelegraph ha contattato anche l’ufficio di Lummis per chiarimenti sulla posizione di Graham riguardo agli asset digitali, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

«Non possiamo permetterci di ritardare ulteriormente», ha affermato lunedì Patrick Witt, consulente della Casa Bianca in materia di criptovalute, in un post su X relativo al CLARITY Act.

Democratici al Senato chiedono che si tengano delle udienze sui legami di Trump con il mondo crypto

La scorsa settimana, cinque senatori democratici hanno chiesto ai legislatori di esaminare la dichiarazione patrimoniale di Trump relativa al 2025, nella quale egli ha dichiarato di aver guadagnato circa 1,4 miliardi di dollari grazie a iniziative legate alle criptovalute. I legislatori, tutti membri di spicco delle commissioni e sottocommissioni del Senato, hanno affermato che tali informazioni “accrescono i timori che il Presidente stia esercitando pressioni sul Congresso affinché approvi una legislazione sulle criptovalute a favore proprio del settore dal quale sta traendo profitto”.