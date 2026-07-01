Presidente CFTC: Perp trading non adatto a tutti gli asset soggetti a loro regolamentazione

Martedì il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig, ha riconosciuto l’esistenza di differenze fondamentali tra i mercati tradizionali delle materie prime, che l’agenzia regola da tempo, e il suo ruolo più recente di supervisione di alcuni aspetti del settore delle criptovalute e della blockchain.

Egli ha dichiarato durante il congresso annuale dell’American Cotton Shippers Association che, considerando le radici dell’agenzia nella supervisione di classi di attività che spaziano dal mais alle pance di maiale, i contratti perpetui legati agli asset digitali non erano “adatti a tutte le classi di attività, specialmente in settori come quello agricolo”. ”

«Riconosciamo e comprendiamo pienamente che il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il modello perpetuo non si adattano naturalmente ai mercati delle materie prime tradizionali, come quello agricolo, che osservano orari di negoziazione limitati e si basano sulla consegna fisica», ha affermato Selig.

Le dichiarazioni del presidente della CFTC sono seguite all’approvazione da parte dell’agenzia dei contratti futures perpetui legati al prezzo spot del Bitcoin per la piattaforma di mercati predittivi Kalshi e all’emissione, a maggio, di una posizione di non intervento per prodotti simili sull’exchange di criptovalute Coinbase. Successivamente anche Kraken ha lanciato il trading di futures perpetui per gli utenti statunitensi attraverso la sua piattaforma Bitnomial, regolamentata dalla CFTC.

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La posizione di Selig in qualità di commissario unico della CFTC, sia nell’affermare che l’agenzia abbia “giurisdizione esclusiva” nella supervisione dei mercati predittivi sia nell’approvare i futures perpetui sulle criptovalute, ha suscitato reazioni legali da parte di numerose aziende e autorità statali. La scorsa settimana, il Chicago Mercantile Exchange (CME) Group ha citato in giudizio l’agenzia presso il Distretto di Columbia, sostenendo che le approvazioni dei contratti perpetui violassero il Commodity Exchange Act.

Trump non ha ancora presentato alcuna candidatura alla carica di commissario

Nonostante le pressanti richieste di molti legislatori statunitensi, il presidente Donald Trump non ha intrapreso alcuna iniziativa per completare il gruppo dirigente della CFTC, composto da cinque membri. Selig è stato l’unico commissario repubblicano e presidente dopo le dimissioni di Caroline Pham nel dicembre 2025.

Il Senato degli Stati Uniti dovrebbe votare il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act nel giro di poche settimane, il che potrebbe modificare i ruoli della CFTC e della Securities and Exchange Commission nella vigilanza sulle attività digitali.