Un gruppo di legislatori sudcoreani ha presentato un disegno di legge per modificare una legge finanziaria esistente ed estendere l’autorità dell’Unità di informazione finanziaria (FIU) per indagare sulle attività cripto non registrate.

Giovedì, il deputato del People Power Party Eom Tae-young e altri nove deputati hanno presentato il disegno di legge, che mira ad aggiungere una nuova disposizione alla Legge sulla segnalazione e l’utilizzo di informazioni su transazioni finanziarie specifiche.

Secondo la proposta, chiunque potrebbe segnalare alla FIU sospette violazioni della legge. L’agenzia potrebbe indagare e analizzare le presunte violazioni, presentare denunce alle autorità competenti, chiedere indagini penali o fornire informazioni agli investigatori.

Il disegno di legge è ancora nella fase di presentazione e deve essere approvato dall’Assemblea nazionale prima di poter modificare la legge esistente.

Nell’ambito dell’attuale sistema, la FIU individua gli operatori sospettati di non essere registrati, ma si affida alla polizia e ad altre autorità per portare avanti le indagini.

La polizia ha sospeso le indagini o gli accertamenti preliminari su 23 dei 25 fornitori di servizi di asset virtuali non registrati segnalati dalla FIU tra agosto 2022 e agosto 2025, secondo Yonhap. Secondo quanto riferito, le società e le persone a esse collegate avevano sede all’estero.

Le società cripto che servono i clienti sudcoreani devono registrarsi presso la FIU. L’autorità di regolamentazione ha dichiarato a giugno che erano registrati 28 fornitori e che aveva segnalato 40 operatori illegali sospetti alle autorità investigative.

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