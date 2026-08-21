La piattaforma di trading e broker di contratti per differenza (CFD) Capital.com intende offrire servizi crypto spot ai clienti negli Emirati Arabi Uniti dopo che la sua affiliata, Capital Vault, ha ottenuto una licenza per gli asset virtuali dalla Capital Market Authority (CMA) del Paese.

Secondo un annuncio inviato a Cointelegraph, la licenza consente a Capital Vault di negoziare asset virtuali in qualità di agente o principal di matching e di fornire servizi di custodia per conto dei clienti.

Una volta attivo il servizio, i clienti negli Emirati Arabi Uniti potranno acquistare e detenere criptovalute reali tramite l’app di Capital.com, mentre Capital Vault fornirà esecuzione, custodia e regolamento. Ciò differisce dai CFD di Capital.com, che offrono un’esposizione al prezzo senza la proprietà della criptovaluta sottostante.

Capital Vault opera come entità regolamentata separata, con governance, accordi di custodia e gestione del rischio distinti dalle altre attività di Capital.com. L’affiliata ha aperto un ufficio ad Abu Dhabi e sta costituendo un team locale dedicato agli asset virtuali.

L’approvazione segue l’ introduzione da parte della CMA di un quadro normativo per gli asset virtuali ad aprile, che ha ampliato da tre a otto il numero delle attività regolamentate. Il quadro ha inoltre stabilito requisiti riguardanti la condotta aziendale, i sistemi di trading alternativi, i controlli antiriciclaggio e gli standard prudenziali.

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