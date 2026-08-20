BitGo Korea ha ottenuto la registrazione come fornitore di servizi per le risorse virtuali (VASP) in Corea del Sud, creando una base normativa per offrire servizi di custodia di asset digitali agli istituti.

Giovedì, BitGo ha annunciato che l’Unità di intelligence finanziaria coreana ha accettato la registrazione VASP della sua entità locale, consentendole di fornire servizi di custodia e trasferimento di risorse virtuali a clienti istituzionali e aziendali.

La società ha dichiarato di aver costituito l’entità locale invece di acquisire un fornitore già registrato e di aver sviluppato strutture di sicurezza, antiriciclaggio, controllo interno e operative adattate ai requisiti della Corea del Sud.

Hana Financial Group e la società di telecomunicazioni SK Telecom sono azionisti strategici di BitGo Korea.

La registrazione è stata accettata martedì, secondo l’agenzia di stampa Yonhap, due giorni prima dell’entrata in vigore dei requisiti più severi della Corea del Sud per i VASP.

Secondo la Commissione per i servizi finanziari del Paese, le norme aggiornate ampliano i controlli sugli azionisti e richiedono ai richiedenti di soddisfare gli standard di solidità finanziaria, cybersicurezza, controllo interno e antiriciclaggio.

BitGo non ha risposto immediatamente alla richiesta di ulteriori dettagli da parte di Cointelegraph.

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