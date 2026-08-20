Gallego ha dichiarato che la Casa Bianca non ha fornito un riscontro punto per punto su una proposta bipartisan in materia di etica, mentre si avvicina il voto di settembre.

Il senatore democratico Ruben Gallego ha avvertito che portare il CLARITY Act a un voto al Senato prima che i legislatori risolvano le divergenze sull’etica e sui rendimenti delle stablecoin potrebbe far regredire la legislazione statunitense sulla struttura del mercato delle criptovalute.

Parlando mercoledì al SALT Wyoming Blockchain Symposium, Gallego ha dichiarato che l’industria delle criptovalute dovrebbe incoraggiare democratici e repubblicani del Senato a continuare a negoziare invece di spingere per un voto immediato. Ha affermato che i legislatori dovevano ancora affrontare la parte del disegno di legge relativa alla Commissione Agricoltura, assemblare il pacchetto più ampio e determinare come inviarlo alla Camera.

L’avvertimento complica la spinta dell’amministrazione Trump per una rapida approvazione suggerendo che un voto procedurale potrebbe arrivare prima che i negoziatori abbiano formato la coalizione bipartisan necessaria per raggiungere la soglia dei 60 voti al Senato.

«Non puntate a un voto rapido», ha dichiarato Gallego. «Un voto rapido vi dà un risultato rapido, ma non sono sicuro che sia il risultato che volete». Ha aggiunto che il Congresso doveva ancora completare molti passaggi e che «qualsiasi iniziativa prematura finirà per farlo regredire ulteriormente».

Gallego afferma che la Casa Bianca non ha risposto alla proposta in materia di etica

Gallego ha dichiarato che lui e il senatore repubblicano Thom Tillis avevano presentato alla Casa Bianca una formulazione di compromesso in materia di etica prima della pausa dei lavori del Congresso, ma non avevano ricevuto una risposta punto per punto. Ha affermato che restrizioni etiche sufficientemente rigorose erano necessarie per attirare il sostegno dei democratici e far avanzare il disegno di legge.

«Abbiamo inviato offerte alla Casa Bianca più e più volte, e sono tornate indietro vuote, oppure sono tornate indietro facendo un passo ancora più indietro, oppure non abbiamo ricevuto alcuna risposta», ha dichiarato Gallego.

Cointelegraph ha contattato la Casa Bianca per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Correlato: Il rinvio del CLARITY Act offre un’opportunità ai centri finanziari asiatici: il CEO di First Digital

Le dichiarazioni arrivano dopo il rinnovato pressing dell’amministrazione. Mercoledì, Trump ha esortato il Congresso ad approvare una «versione equa» del CLARITY Act durante un’apparizione alla Casa Bianca insieme a dirigenti del settore delle criptovalute.

I leader del Senato hanno rinviato l’azione a settembre. Il 7 agosto, il leader della maggioranza al Senato John Thune ha confermato a Cointelegraph che la camera stava «rinviando» il voto e ha dichiarato che il CLARITY sarebbe stato messo in agenda «come prima cosa» dopo il ritorno dei legislatori dalla pausa dei lavori.

Il consigliere della Casa Bianca per le criptovalute Patrick Witt aveva precedentemente dichiarato che l’amministrazione avrebbe negoziato con i democratici fino al voto di settembre, ma che «non può permettersi di aspettare per sempre».

Rivista: Le «voci fabbricate» sul fondatore di BitMart e le bStocks di Binance dominano: Asia Express