MoonPay ha integrato Cash App Pay come opzione di pagamento per gli acquisti di criptovalute, consentendo agli utenti idonei negli Stati Uniti di finanziare le transazioni utilizzando i propri saldi Cash App.

La società di pagamenti crypto ha dichiarato in un annuncio condiviso martedì con Cointelegraph che Cash App Pay è ora disponibile tramite il checkout di MoonPay e con partner selezionati, tra cui Trust Wallet, Bitcoin.com, MetaMask, Moonshot, Ledger, BitPay, Uniswap, Tangem, LOBSTR ed Edge.

L'integrazione consente ai clienti di utilizzare il proprio saldo Cash App per acquistare criptovalute direttamente tramite MoonPay, senza passare da un'app all'altra né completare un accesso separato.

MoonPay ora supporta integrazioni di pagamento con Cash App, PayPal e Venmo, avendo aggiunto PayPal nel 2024 prima di espandersi successivamente a Venmo.

Cash App, il servizio di pagamenti mobile gestito da Jack Dorsey tramite Block, consente già ai clienti di acquistare e vendere Bitcoin direttamente dalla sua app. L'integrazione con MoonPay amplia tale accesso a una gamma più ampia di criptovalute. Cash App ha riportato 59 milioni di utenti attivi a giugno, secondo il rapporto sugli azionisti del secondo trimestre di Block.

“Cash App è il luogo in cui decine di milioni di americani gestiscono già il proprio denaro”, ha dichiarato il cofondatore e CEO di MoonPay Ivan Soto-Wright. “Questa integrazione significa che tali utenti possono accedere all'ecosistema degli asset digitali, finanziando istantaneamente le operazioni da un'app che già conoscono e di cui si fidano.”

Espansione oltre i servizi di accesso al mercato crypto

MoonPay è autorizzata dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York tramite una BitLicense e una Limited Purpose Trust Charter, ed è autorizzata ai sensi del regolamento dell'Unione europea sui mercati delle cripto-attività nei Paesi Bassi.

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La società ha dedicato gran parte del 2026 a una serie di acquisizioni, mentre si espande oltre la sua tradizionale attività di accesso da fiat a crypto. A maggio ha acquisito il fornitore di infrastrutture per il trading su Solana DFlow in seguito a un accordo per la società di sicurezza crypto Sodot siglato ad aprile, nell'ambito di una più ampia spinta verso i servizi crypto istituzionali.

A luglio ha acquisito la startup di infrastrutture cross-chain Glide e lanciato PayBox, un vault che consente agli utenti di ChatGPT e Claude di autorizzare transazioni crypto mantenendo al contempo la custodia dei propri asset.

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