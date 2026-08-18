La SEC propone nuove norme sulle criptovalute in assenza del CLARITY Act

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha proposto nuove norme che potrebbero influenzare il settore delle criptovalute dopo che i legislatori del Congresso non sono riusciti ad approvare un disegno di legge sulla struttura del mercato prima di aggiornarsi per una pausa di un mese.

In un avviso di martedì, la SEC ha dichiarato che l’agenzia aveva proposto norme per creare un “quadro chiaro e adatto allo scopo per determinati contratti di investimento che coinvolgono cripto-attività”. Secondo l’autorità di regolamentazione, il “regime di offerta di titoli su misura” consentirebbe alle entità di raccogliere capitali preservando al contempo le tutele per gli investitori.

Le norme dell’agenzia non includevano un’“esenzione per l’innovazione” per le azioni basate sulle criptovalute, che era anch’essa prevista per essere annunciata. In particolare, le norme proposte sono arrivate pochi giorni dopo che il Senato degli Stati Uniti non è riuscito ad avanzare il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, un disegno di legge che dovrebbe chiarire i ruoli delle agenzie federali nella supervisione e nella regolamentazione delle criptovalute.

“[L]a legislazione rimane indispensabile per emanare norme ‘a prova di futuro’ e sufficientemente durature da proteggere il lavoro che stiamo portando avanti oggi dal rischio di essere annullato da un futuro regolatore irresponsabile”, ha dichiarato il presidente della SEC Paul Atkins. “La SEC ha sostenuto e continuerà a sostenere il Congresso nel portare il CLARITY Act sulla scrivania del presidente Trump.”

Secondo le norme proposte, alle società di criptovalute sarebbero offerte esenzioni che consentirebbero l’emissione di token per un valore massimo di 5 milioni di dollari in un periodo di quattro anni e fino a 75 milioni di dollari in un periodo di 12 mesi, nonché un approdo sicuro che esenterebbe le criptovalute dall’essere trattate come ”contratti di investimento”. Gli emittenti di token sarebbero tenuti a presentare rendiconti finanziari e “sarebbero soggetti a obblighi di rendicontazione continuativi.“

Il pubblico avrà 60 giorni per commentare la proposta dopo la pubblicazione nel Federal Register.

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Le norme proposte dalla SEC in assenza di una legge del Congresso sono arrivate prima di una riunione di giovedì già programmata della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense su criptovalute, IA e mercati delle previsioni. L’autorità di regolamentazione delle materie prime ha dichiarato di voler affrontare “ambiti in cui l’azione normativa può integrare la futura legislazione del Congresso”.

Atkins avrebbe dovuto parlare martedì al Wyoming Blockchain Symposium, ma ha annullato la sua partecipazione in concomitanza con l’annuncio della SEC. Il consigliere della Casa Bianca per le criptovalute Patrick Witt ha dichiarato all’evento che le autorità di regolamentazione statunitensi avrebbero “allentato” la regolamentazione delle criptovalute se il Congresso non fosse riuscito ad avanzare sul CLARITY Act.

Quali sono le possibilità del CLARITY prima che si insedi un nuovo Congresso?

Prima che il Senato si aggiornasse per le pause di agosto dedicate al lavoro nei rispettivi Stati, il leader della maggioranza John Thune ha presentato una mozione di cloture per esaminare il disegno di legge sulle criptovalute CLARITY quando i legislatori torneranno a metà settembre.

Dopo la pausa di agosto, i senatori avranno solo 14 giorni di sessione prima di aggiornarsi nuovamente in vista delle elezioni di novembre. Se Thune e i legislatori repubblicani non riusciranno a ottenere un voto in aula entro allora, il Senato avrà altri 22 giorni di sessione prima del 2027, quando i nuovi membri del Congresso presteranno giuramento.

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