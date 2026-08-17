Slovenia entra a far parte del registro delle stablecoin MiCA dell’UE con il primo emittente

La Slovenia è entrata a far parte del registro delle stablecoin MiCA tramite l’istituto di moneta elettronica Dinaro; l’aggiornamento ha inoltre aggiunto due nuovi CASP.

La Slovenia è stata inserita per la prima volta nel registro degli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) previsto dal regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Dinaro, un istituto di moneta elettronica con sede in Slovenia sottoposto alla vigilanza della Banca di Slovenia, è stato inserito nell’elenco degli EMT nell’ultimo aggiornamento del registro dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), avvenuto mercoledì.

Secondo il suo sito web, Dinaro fornisce servizi di pagamento, tra cui l’emissione e l’acquisizione di carte, e dichiara di essere membro principale di Mastercard. La sua inclusione segna la prima presenza di un emittente con sede in Slovenia nel database EMT dell’ESMA.

L’aggiornamento ha modificato anche il registro UE dei fornitori autorizzati di servizi relativi alle cripto-attività (CASPs), che ora conta 325 società. Sono stati aggiunti l’istituto di credito ceco Partners Banka e la tedesca Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt.

Il registro non include più la società ceca Altlift, che era apparsa per la prima volta nel registro CASP del MiCA all’inizio di luglio con l’autorizzazione a eseguire e trasmettere ordini dei clienti e a fornire consulenza in materia di asset crypto. La notifica di autorizzazione era datata 30 giugno.

L’aggiunta di Dinaro ha portato il registro EMT a 43 voci. Il registro dei token referenziati ad asset (ART) è rimasto vuoto, mentre l’elenco delle entità non conformi è rimasto invariato a 167.