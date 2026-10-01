Secondo quanto riferito, le autorità di regolamentazione europee stanno esaminando l’uso da parte di Binance di un’esenzione legale per continuare a servire i clienti nell’Unione europea senza un’autorizzazione ai sensi delle norme sulle criptovalute del blocco.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità di regolamentazione di Francia, Germania e Grecia stanno esaminando l’uso da parte di Binance della sollecitazione inversa ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA), ha riferito giovedì il Financial Times.

Binance ha ritirato la domanda greca per il MiCA a giugno e ha dichiarato che avrebbe cercato un’autorizzazione in un altro Stato membro dell’UE.

Il 18 settembre Binance ha dichiarato a Cointelegraph di continuare a perseguire l’autorizzazione ai sensi del MiCA e di restare impegnata a operare in Europa in modo conforme alle norme nel lungo termine.

La sollecitazione inversa sotto esame

Secondo il rapporto, Binance si affida alla sollecitazione inversa per continuare a servire alcuni clienti dell’UE, citando una persona a conoscenza della questione.

L’esenzione consente ai fornitori di servizi di cripto-attività (CASP) non appartenenti all’UE di servire i clienti che li contattano interamente di propria iniziativa, ma le linee guida dell’ESMA sottolineano che le società non possono utilizzarla per eludere i requisiti del MiCA.

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Prima della fine del periodo transitorio del MiCA, il 1° luglio, Binance ha dichiarato a Cointelegraph che l’accesso dell’UE sarebbe dipeso in parte dalla giurisdizione dell’utente, dallo stato dell’account e dall’«entità che fornisce il servizio». Secondo il FT, alcuni trader dell’UE sono ora serviti dall’entità di Binance regolamentata ad Abu Dhabi.

Binance non ha confermato se fosse in trattative con le autorità di regolamentazione dell’UE, dichiarando a Cointelegraph di «rispettare i requisiti normativi applicabili».

L’ESMA chiede poteri di vigilanza più forti

Mercoledì l’ESMA ha chiesto poteri più forti sulle società non appartenenti all’UE che sollecitano investitori europei senza un’autorizzazione ai sensi del MiCA, nella sua risposta alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del regolamento.

L’ESMA ha dichiarato che le sue proposte sosterrebbero un’azione di vigilanza più rapida e coerente in tutta l’UE e ridurrebbero le opportunità per le società di sfruttare le differenze normative.

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La spinta segue le dichiarazioni di lunedì della presidente dell’ESMA Verena Ross, secondo cui l’ attenzione del MiCA si era spostata «dalla definizione delle norme verso la vigilanza e la convergenza».

Binance assente dall’elenco dell’ESMA dei soggetti non conformi

Il registro dell’ESMA dei fornitori di servizi di criptovalute non conformi è passato da 164 voci il 16 luglio a 173 nell’ aggiornamento del 30 settembre.

Binance non compare nell’ultimo registro, che il MiCA descrive come «non esaustivo» e che l’ESMA aggiorna sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali e da altre fonti.

L’Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin) ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni, citando gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. L’ESMA e le autorità di vigilanza francesi e greche non avevano risposto al momento della pubblicazione.

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