Strategy ha venduto 1,47 milioni di azioni MSTR per 246,2 milioni di dollari, utilizzando i proventi per acquistare Bitcoin e riacquistare azioni privilegiate STRC.

La Strategy di Michael Saylor ha acquistato 1.665 Bitcoin per 142,7 milioni di dollari la scorsa settimana, portando le sue partecipazioni a 847.666 BTC mentre la società vendeva azioni ordinarie per finanziare l’acquisto.

La società ha acquistato i Bitcoin a un prezzo medio di 85.681 dollari per moneta tra lunedì e domenica, ha dichiarato Strategy in un documento 8-K del 28 settembre depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Strategy ha speso 63,95 miliardi di dollari per le sue partecipazioni, a un prezzo medio di 75.437 dollari per Bitcoin, commissioni e spese incluse.

Strategy ha finanziato l’acquisto con i proventi della vendita di azioni MSTR. Ha venduto 1,47 milioni di azioni ottenendo proventi netti per 246,2 milioni di dollari, destinando 142,7 milioni di dollari ai Bitcoin e 103,5 milioni di dollari al riacquisto delle sue azioni privilegiate STRC.

Source: SEC

Strategy ha riacquistato 1,53 milioni di azioni STRC per 151,7 milioni di dollari, con ulteriori 48,1 milioni di dollari provenienti dalle sue disponibilità liquide in dollari statunitensi. La società ha acquistato 950 BTC per 75,7 milioni di dollari la settimana precedente, dopo una pausa di due settimane.

Il saldo di “USD Cash” di Strategy è sceso a 1 miliardo di dollari da 1,05 miliardi di dollari su base settimanale, dopo che la società ha utilizzato 48,1 milioni di dollari per il riacquisto di azioni STRC. La sua riserva separata in dollari statunitensi, mantenuta per coprire i dividendi sulle azioni privilegiate e gli interessi sul debito, è diminuita a 5,02 miliardi di dollari da 5,04 miliardi di dollari dopo 22,1 milioni di dollari in pagamenti di dividendi.

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