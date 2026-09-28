Strategy ha riacquistato 1,53 milioni di azioni STRC per 151,7 milioni di dollari, con ulteriori 48,1 milioni di dollari provenienti dalle sue disponibilità liquide in dollari statunitensi. La società ha acquistato 950 BTC per 75,7 milioni di dollari la settimana precedente, dopo una pausa di due settimane.
Il saldo di “USD Cash” di Strategy è sceso a 1 miliardo di dollari da 1,05 miliardi di dollari su base settimanale, dopo che la società ha utilizzato 48,1 milioni di dollari per il riacquisto di azioni STRC. La sua riserva separata in dollari statunitensi, mantenuta per coprire i dividendi sulle azioni privilegiate e gli interessi sul debito, è diminuita a 5,02 miliardi di dollari da 5,04 miliardi di dollari dopo 22,1 milioni di dollari in pagamenti di dividendi.
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