Michael Selig ha dichiarato che la tokenizzazione potrebbe rimodellare i mercati finanziari, mentre CFTC e SEC continuano a portare avanti iniziative on-chain nonostante la battuta d’arresto del CLARITY Act.

Il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, Michael Selig, ha dichiarato che i mercati finanziari dovrebbero prepararsi alla “tokenizzazione di massa”, mentre le autorità di regolamentazione adattano i quadri esistenti alla blockchain, all’intelligenza artificiale (IA) e ai mercati on-chain.

Durante un intervento pronunciato martedì alla US Treasury Market Conference, Selig ha dichiarato che la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) potrebbe diventare il fondamento di un sistema finanziario più efficiente, consentendo il regolamento quasi istantaneo e il trasferimento in tempo reale delle garanzie tra stanze di compensazione, intermediari e utenti.

“Proprio come il passaggio dai segnali manuali al trading elettronico ha fatto progredire il nostro sistema finanziario, credo che la tokenizzazione possa fare lo stesso per tutte le classi di asset”, ha dichiarato Selig, aggiungendo che la CFTC perseguirà norme basate su principi man mano che la tokenizzazione e la finanza on-chain evolveranno.

Ad agosto Selig ha dichiarato che la CFTC avrebbe portato avanti le norme sulle criptovalute in base alla propria autorità esistente se il Congresso non avesse approvato il CLARITY Act. Il Senato non è riuscito a portare avanti il disegno di legge il 15 settembre.

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Il 17 settembre, la CFTC ha presentato un’azione normativa relativa alle transazioni e ai mercati di criptovalute per la revisione della Casa Bianca. Il documento si trova ancora nella fase di “prerule” e non contiene dettagli sulle norme previste.

Anche la SEC si muove per portare i mercati on-chain

Anche i funzionari della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense hanno promosso lo sviluppo di mercati tokenizzati.

In un’intervista a Bloomberg TV, Jamie Selway, direttore della Division of Trading and Markets della SEC, ha dichiarato che la tokenizzazione e le criptovalute sono state recentemente politicizzate, ma “non sono naturalmente una funzione politicizzata”.

Selway ha affermato che il successo degli Stati Uniti nello sviluppo dei mercati dovrebbe ricevere un sostegno bipartisan.

Il 17 settembre, la SEC ha concesso una “Innovation Exemption” temporanea per il trading di azioni statunitensi tokenizzate.

L’esenzione consente ad alcune piattaforme di negoziare versioni digitali di azioni quotate negli Stati Uniti a determinate condizioni.

A febbraio, il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato che tale esenzione potrebbe facilitare il trading on-chain mentre le autorità di regolamentazione elaborano norme di più lungo periodo.

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