Fonte: Senatore John Curtis
La richiesta di un’ indagine sui legami della famiglia Trump con il settore delle criptovalute non è una novità per l’attuale sessione del Congresso, ma è arrivata in gran parte dai democratici della Camera e del Senato. I legislatori hanno chiesto alle autorità di indagare su potenziali conflitti d’interesse legati alla memecoin di Trump, all’attività della famiglia World Liberty Financial e a un accordo da 500 milioni di dollari collegato alla famiglia reale di Abu Dhabi.
Curtis è al suo primo mandato al Senato e non dovrà affrontare la rielezione prima del 2030.
La richiesta di un’indagine su Donald Trump Jr. e Hunter Biden è arrivata una settimana dopo che i repubblicani del Senato non sono riusciti a ottenere un sostegno sufficiente dai democratici per approvare il Digital Asset Market Clarity Act, un disegno di legge che dovrebbe stabilire norme sulla struttura del mercato per il settore delle criptovalute.
Secondo alcuni democratici, uno dei punti controversi per non sostenere il disegno di legge era il fatto che Trump «usasse le criptovalute per trasformare la presidenza in una macchina per generare profitti». Il presidente ha dichiarato di aver guadagnato 1,4 miliardi di dollari da iniziative legate agli asset digitali nel 2025.
I repubblicani hanno dichiarato che, prima del voto, il presidente aveva accettato disposizioni etiche più rigorose nel disegno di legge riguardanti i suoi investimenti in criptovalute, ma molti democratici hanno sostenuto che le misure non fossero sufficienti a prevenire la corruzione.
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