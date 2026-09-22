Il senatore John Curtis, repubblicano che rappresenta lo Utah, ha inviato una lettera ai leader della Commissione Giustizia del Senato chiedendo un’indagine sui figli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dell’ex presidente Joe Biden, citando il coinvolgimento del primo nel settore delle criptovalute.

In una lettera inviata lunedì al presidente della Commissione Giustizia del Senato Chuck Grassley e al membro di minoranza Dick Durbin, Curtis ha dichiarato che l’organo dovrebbe indagare «sull’uso dei rapporti con le famiglie presidenziali per ottenere benefici finanziari privati, trattamenti preferenziali o accesso da parte di interessi nazionali ed esteri». Ha inoltre chiesto citazioni in giudizio per Donald Trump Jr. e Hunter Biden, figlio di Joe Biden.

Il parlamentare dello Utah ha citato in particolare Donald Trump Jr. per aver accettato doni dall’oligarca russo Umar Kremlev in occasione del suo matrimonio, per la sua «promozione attiva di iniziative nel settore delle criptovalute sostenute dalla famiglia» e per i suoi ruoli di consulente presso piattaforme di mercati predittivi, poiché le società rientrano nella competenza normativa della Commodity Futures Trading Commission. La scorsa settimana il presidente ha dichiarato che suo figlio aveva restituito a Kremlev il denaro relativo a quello che Donald Trump Jr. e sua moglie hanno definito un «generoso regalo di nozze».

Curtis ha inoltre chiesto un’indagine analoga su Hunter Biden per i suoi «affari sostanziali con entità straniere» e per i casi in cui il rapporto di uno dei due uomini con la presidenza sia stato «invocato o inteso per fornire valore». Il presidente Biden ha concesso a suo figlio la grazia nel dicembre 2024 per reati che Hunter aveva «commesso o potrebbe aver commesso o ai quali potrebbe aver preso parte nell’ultimo decennio», e Curtis ha osservato che Hunter aveva «negato di aver coinvolto suo padre nei suoi rapporti d’affari».

«Lo scopo di un’inchiesta del genere dovrebbe essere semplice: stabilire i fatti, determinare se si applichino le leggi esistenti in materia di etica, trasparenza o anticorruzione e individuare le riforme necessarie per impedire che la presidenza diventi uno strumento di arricchimento privato per le persone a essa più vicine», ha dichiarato Curtis.

Fonte: Senatore John Curtis

La richiesta di un’ indagine sui legami della famiglia Trump con il settore delle criptovalute non è una novità per l’attuale sessione del Congresso, ma è arrivata in gran parte dai democratici della Camera e del Senato. I legislatori hanno chiesto alle autorità di indagare su potenziali conflitti d’interesse legati alla memecoin di Trump, all’attività della famiglia World Liberty Financial e a un accordo da 500 milioni di dollari collegato alla famiglia reale di Abu Dhabi.

Curtis è al suo primo mandato al Senato e non dovrà affrontare la rielezione prima del 2030.

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La richiesta di un’indagine su Donald Trump Jr. e Hunter Biden è arrivata una settimana dopo che i repubblicani del Senato non sono riusciti a ottenere un sostegno sufficiente dai democratici per approvare il Digital Asset Market Clarity Act, un disegno di legge che dovrebbe stabilire norme sulla struttura del mercato per il settore delle criptovalute.

Secondo alcuni democratici, uno dei punti controversi per non sostenere il disegno di legge era il fatto che Trump «usasse le criptovalute per trasformare la presidenza in una macchina per generare profitti». Il presidente ha dichiarato di aver guadagnato 1,4 miliardi di dollari da iniziative legate agli asset digitali nel 2025.

I repubblicani hanno dichiarato che, prima del voto, il presidente aveva accettato disposizioni etiche più rigorose nel disegno di legge riguardanti i suoi investimenti in criptovalute, ma molti democratici hanno sostenuto che le misure non fossero sufficienti a prevenire la corruzione.

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