La Securities and Exchange Commission statunitense ha approvato un’esenzione temporanea che consente il trading limitato di azioni statunitensi tokenizzate su determinate piattaforme on-chain.

In base all’esenzione per l’innovazione approvata giovedì, i Tokenized Securities Venues (TSV) possono offrire trading autorizzato di azioni tokenizzate del National Market System (NMS).

L’esenzione copre il trading tramite market maker automatizzati e pool di liquidità, soggetto a requisiti che includono la trasparenza delle transazioni, la conservazione dei registri e misure di sicurezza tecnologica, ha dichiarato il commissario della SEC Mark Uyeda. I TSV devono inoltre pubblicare regolarmente dati sulle transazioni denominati in dollari statunitensi, inclusi prezzi, dimensioni delle operazioni, timestamp, indirizzi dei pool, dimensioni dei pool a fine giornata e volumi giornalieri.

«L’esenzione per l’innovazione è concepita per essere controllata», ha dichiarato Uyeda, aggiungendo che si applicheranno limiti al numero di simboli e ai volumi. Ha affermato che il quadro normativo fornirà alla SEC dati per valutare il trading di titoli on-chain e orientare le norme future.

La SEC sta chiedendo commenti al pubblico sul quadro normativo, inclusi dati, casi di studio e informazioni provenienti da ambienti operativi o di test.

La SEC stava sviluppando l’esenzione per l’innovazione da mesi. A febbraio, il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato che l’autorità stava valutando un quadro temporaneo che avrebbe consentito il trading limitato di titoli tokenizzati tramite market maker automatizzati, mentre elaborava norme di più lungo periodo.

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