La piattaforma per memecoin Pump.fun ha rappresentato la maggior parte dei nuovi token emessi tramite i launchpad, mentre la rete Solana ha segnato un nuovo massimo storico giornaliero per le emissioni.

La rete Solana ha raggiunto il massimo storico nelle emissioni giornaliere di token, superando il numero di nuove coin emesse durante il picco del ciclo dei memecoin alla fine del 2024.

Mercoledì sono stati coniati sulla blockchain di Solana oltre 263.000 nuovi token Solana Program Library (SPL), segnando un nuovo record, secondo Solscan. Al picco del ciclo dei memecoin, nel dicembre 2024, su Solana venivano emessi ogni giorno tra 40.000 e 50.000 token.

Dei 40.360 token totali emessi tramite i launchpad, la piattaforma per memecoin Pump.fun ne ha rappresentato la maggioranza, pari a 34.184 coin, secondo il dashboard di Blockworks.

Un launchpad consente ai creatori di progettare, lanciare e scambiare facilmente memecoin senza dover possedere competenze tecniche avanzate. I launchpad automatizzano il processo di creazione dei token e forniscono liquidità e visibilità immediate ai nuovi token.

Pump.fun è il protocollo nativo di Solana con i ricavi giornalieri più elevati: nelle ultime 24 ore ha generato 1,8 milioni di dollari, secondo DefiLlama. Venerdì scorso, i ricavi giornalieri di Pump.fun sono stati brevemente superati dall’ app di trading Fomo, che combina il trading di criptovalute con funzionalità social simili a un feed di social media.

Pump.fun ha rappresentato un terzo dei ricavi di Solana nel primo trimestre del 2026, ovvero 124 milioni di dollari su un totale di 342 milioni, nonostante il raffreddamento dell’attività dei memecoin.

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