Una cittadina di New York valuta il divieto di mining di criptovalute e dei data center di IA

Una delle prime cittadine degli Stati Uniti a vietare il mining di Bitcoin per 18 mesi sta valutando un’altra moratoria temporanea, estesa ai data center e ad altre attività di mining di criptovalute.

La cittadina di Plattsburgh, nello Stato di New York, ha tenuto un’udienza pubblica per discutere una moratoria temporanea sull’uso dei terreni per attività tra cui i data center di IA e il mining di criptovalute.

Durante un’udienza tenutasi giovedì, il sindaco di Plattsburgh Wendell Hughes e il consiglio comunale hanno ascoltato i cittadini in merito a una legge proposta per imporre un divieto a breve termine sull’uso dei terreni legato a «determinate strutture informatiche ad alto consumo energetico», tra cui il mining di criptovalute e l’intelligenza artificiale. Se approvata, la moratoria sospenderebbe per 12 mesi le autorizzazioni per attività che richiedono 300 o più kilowatt (kW).

A martedì, le notizie indicavano che il sindaco non aveva approvato la moratoria. Il consiglio dovrebbe tenere un’altra riunione il 17 settembre.

Plattsburgh è stata una delle prime giurisdizioni degli Stati Uniti a vietare completamente il mining di Bitcoin (BTC), in risposta alle preoccupazioni dei residenti riguardo al costo dell’elettricità. Approvata nel 2018, la moratoria è durata 18 mesi.

Molte società di mining di criptovalute hanno riorientato le proprie attività per concentrarsi sull’IA e sul calcolo ad alte prestazioni, tra difficoltà operative, aumento dei costi dell’energia e calo dei prezzi dei token.

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