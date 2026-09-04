USA e Regno Unito lanciano un’alleanza congiunta contro i centri di truffe crypto

L’accordo include indagini parallele e la condivisione di informazioni; le autorità statunitensi e britanniche prevedono un’operazione di disturbo con il settore privato a Londra in ottobre.

Stati Uniti e Regno Unito hanno creato un'alleanza congiunta tra le forze dell'ordine per colpire i centri di truffa coinvolti in frodi sugli investimenti in criptovalute e frodi sugli investimenti facilitate dal cybercrime.

Giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che l'Ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, il Crown Prosecution Service di Inghilterra e Galles e la National Crime Agency britannica avevano firmato un memorandum d'intesa. Il DOJ lo ha descritto come il primo accordo internazionale di cooperazione del suo genere, volto a smantellare tali centri di truffa.

In base all'accordo, le agenzie condurranno indagini parallele su obiettivi comuni, condivideranno informazioni sui sindacati della criminalità organizzata e discuteranno quali giurisdizioni dovrebbero perseguire specifici casi. Il DOJ ha dichiarato che le autorità hanno già individuato casi sovrapposti e pianificano un'operazione sul campo per interrompere tali attività con partner del settore privato a Londra all'inizio di ottobre.

L'accordo transfrontaliero arriva mentre le perdite statunitensi segnalate per frodi sugli investimenti in criptovalute continuano a crescere. Secondo il DOJ, le perdite segnalate all'Internet Crime Complaint Center dell'FBI sono aumentate dell'89%, raggiungendo 8,65 miliardi di dollari nel 2025 rispetto ai 4,57 miliardi di dollari del 2023.

Gli sforzi internazionali prendono di mira i centri di truffa legati alle criptovalute

L'accordo amplia la Scam Center Strike Force, istituita dal procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro nel novembre 2025 per colpire le reti della criminalità organizzata cinese che gestiscono centri di truffa principalmente nel Sud-est asiatico. Secondo il DOJ, i loro schemi includono frodi sugli investimenti in criptovalute e sono spesso collegati alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro.

La task force comprende l'FBI, i servizi segreti statunitensi, la Criminal Investigation dell'Internal Revenue Service, la Homeland Security Investigations e gli uffici del Dipartimento di Giustizia. Collabora inoltre con il Tesoro e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e con aziende private per interrompere le operazioni di truffa e recuperare i fondi delle vittime.

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Le autorità internazionali hanno coordinato raid contro operazioni simili. Il 29 aprile, il DOJ ha riferito di un'operazione guidata dalla polizia di Dubai e condotta con la partecipazione dell'FBI e del Ministero cinese della Pubblica Sicurezza, che ha portato a 276 arresti e alla chiusura di almeno nove centri di truffa legati alle criptovalute. Sei persone sono state incriminate per schemi che avrebbero utilizzato false piattaforme di investimento in criptovalute per sollecitare depositi alle vittime.

Anche i governi del Sud-est asiatico hanno adottato misure interne più severe. Il 15 maggio, il governo militare del Myanmar aveva pubblicato una bozza di legge che proponeva pene da 10 anni di carcere all'ergastolo per le frodi con valute digitali, con la possibilità della pena di morte quando le persone costrette a lavorare nei centri di truffa venivano uccise.

Il 28 luglio, il Parlamento ha approvato il disegno di legge, sebbene non fosse stata confermata l'approvazione presidenziale.

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