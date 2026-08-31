La riserva di prestiti di More Markets prosciugata per 9,3 milioni di dollari: Blockaid

Blockaid ha dichiarato che un attaccante ha usato un token di liquid staking di Ankr e la modalità E-mode per prendere in prestito eccessivamente da More Markets e prosciugare circa 9,3 milioni di dollari in WFLOW da una riserva di prestiti.

L’infrastruttura per vault di finanza decentralizzata (DeFi) More Markets ha subito il prosciugamento di una riserva di prestiti contenente circa 9,3 milioni di dollari in asset digitali su Flow EVM, secondo la piattaforma di sicurezza Web3 Blockaid.

Secondo i dati sulla blockchain condivisi da Blockaid in un post su X di lunedì, l’attaccante ha sottratto circa 15,5 milioni di token Wrapped Flow (WFLOW), valutati da Blockaid approssimativamente 9,3 milioni di dollari, dalla riserva di prestiti mFlowWFLOW.

Blockaid ha dichiarato che l’attaccante ha usato Ankr Staked FLOW (ankrFLOW), un token di liquid staking, insieme alla modalità E-mode per prendere in prestito eccessivamente dalla riserva.

E-mode, abbreviazione di efficiency mode, è una funzionalità di Aave V3 che aumenta la capacità di prestito per gli asset i cui prezzi dovrebbero muoversi insieme, come un token di liquid staking e il suo asset sottostante.

L'exploit ha portato le perdite complessive derivanti dagli attacchi alle criptovalute a 139,7 milioni di dollari ad agosto, rendendolo il terzo mese per valore sottratto finora nel 2026. Tuttavia, segna un calo significativo rispetto ai 254 milioni di dollari sottratti a luglio, secondo i dati di DefiLlama.

Domenica, Cronos ha sospeso la propria rete blockchain dopo un exploit da 75 milioni di dollari segnalato ai danni del protocollo di prestiti DeFi Tectonic.

Al momento della pubblicazione, More Markets non aveva confermato pubblicamente l’incidente né reso noto se gli utenti avessero subito perdite. Cointelegraph ha contattato Blockaid per ulteriori dettagli, ma non ha ricevuto risposta entro la pubblicazione e non è riuscito a raggiungere More Markets per un commento.

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