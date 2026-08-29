Fonte: DEX Screener
«GOLD ha appena fatto rug pull!» ha dichiarato Lookonchain, stimando che i wallet abbiano realizzato un profitto di 312.000 dollari, ossia circa 17 volte il loro investimento iniziale.
Trump ha pubblicamente promosso RealTrumpCoins.com nel settembre 2024, quando annunciò i suoi medaglioni d'argento, descrivendo il sito come il luogo esclusivo in cui acquistarli. Il sito afferma che i prodotti non sono fabbricati, distribuiti o venduti dalla Trump Organization.
La promozione improvvisa di GOLD e la successiva cancellazione dei post correlati su X hanno alimentato le speculazioni secondo cui Real Trump Coins fosse stato compromesso. Il membro della community di Solana Fabiano.sol ha sostenuto che l'account X di Real Trump Coins fosse stato hackerato, mentre l'analista onchain EmberCN ha descritto GOLD come una truffa. L'utente di X TITAN ha inoltre condiviso affermazioni secondo cui hacker iraniani sarebbero stati i responsabili del «falso lancio di Trump».
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promosso il marchio Real Trump Coins nel settembre 2024. Fonte: Truth Social
L'episodio GOLD accresce l'attenzione sulle iniziative crypto legate a Trump, mentre il presidente spinge il Congresso a portare avanti una legge che riformerebbe la supervisione statunitense del settore.
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Il 19 agosto Trump ha esortato i legislatori ad approvare una «versione equa» del CLARITY Act, una proposta di legge che istituirebbe un quadro normativo per gli asset crypto e chiarirebbe se i token rientrino nelle norme sui titoli o sulle materie prime.
Trump e la sua famiglia hanno sostenuto o lanciato diverse iniziative crypto, tra cui il memecoin Official Trump (TRUMP) e World Liberty Financial. Le iniziative hanno sollevato dubbi sui conflitti di interesse mentre la sua amministrazione definisce la politica sulle criptovalute, mentre la Casa Bianca ha negato qualsiasi irregolarità.
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