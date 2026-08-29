Real Trump Coins ha promosso GOLD prima di cancellare i post correlati su X, mentre i portafogli collegati al team hanno venduto 224.5 milioni di token, facendo crollare di circa il 99% la sua capitalizzazione di mercato.

Un token basato su Solana promosso da un marchio di criptovaluta legato a Trump è crollato nel giro di poche ore dal lancio, sollevando interrogativi su chi ci fosse dietro e sulla sua insolita attività di trading.

Real Trump Coins, un marchio promosso pubblicamente nel 2024 dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha pubblicizzato il token «Trump Digital GOLD» su X prima di cancellare i post correlati sabato, secondo la piattaforma di analisi blockchain Lookonchain.

Il sito web di Real Trump Coins continuava a promuovere GOLD al momento della pubblicazione, pubblicizzando una commissione di trading del 4% e impegnandosi a utilizzare il 99% delle commissioni di trading per riacquistare il token, nel tentativo di trasformarlo in un criptoasset tra i primi 10 per capitalizzazione di mercato.

Il lancio ha lasciato gli osservatori del settore crypto a interrogarsi sulla legittimità di GOLD e su chi ci fosse dietro, con alcuni che ipotizzano che Real Trump Coins possa essere stato compromesso.

I portafogli del token GOLD vendono mentre l'82% dell'offerta è concentrato

Il token è emerso nelle prime ore di sabato, quando l'account X di Real Trump Coins, seguito dall'account ufficiale di Trump, ha annunciato il lancio di GOLD e indirizzato gli utenti a RealTrumpCoins.com per acquistare il token.

Lookonchain ha segnalato il lancio poco dopo, osservando che lo sviluppatore deteneva 600 milioni di GOLD, mentre 15 portafogli creati di recente avevano speso 18.657 dollari per acquistare altri 224,5 milioni di token. «Il team controlla attualmente l'82,45% dell'offerta totale», ha dichiarato Lookonchain, invitando gli utenti alla cautela.

Lookonchain ha successivamente riferito che i 15 portafogli, che l'azienda ha collegato al team, avevano venduto tutti i 224,5 milioni di GOLD per 3.178 Solana (SOL), del valore di circa 330.000 dollari. Successivamente GOLD ha perso quasi tutto il suo valore, con la sua capitalizzazione di mercato scesa da circa 50 milioni di dollari a 500.000 dollari al momento della pubblicazione, secondo DEX Screener.

Fonte: DEX Screener

«GOLD ha appena fatto rug pull!» ha dichiarato Lookonchain, stimando che i wallet abbiano realizzato un profitto di 312.000 dollari, ossia circa 17 volte il loro investimento iniziale.

Che cos'è Real Trump Coins?

Trump ha pubblicamente promosso RealTrumpCoins.com nel settembre 2024, quando annunciò i suoi medaglioni d'argento, descrivendo il sito come il luogo esclusivo in cui acquistarli. Il sito afferma che i prodotti non sono fabbricati, distribuiti o venduti dalla Trump Organization.

La promozione improvvisa di GOLD e la successiva cancellazione dei post correlati su X hanno alimentato le speculazioni secondo cui Real Trump Coins fosse stato compromesso. Il membro della community di Solana Fabiano.sol ha sostenuto che l'account X di Real Trump Coins fosse stato hackerato, mentre l'analista onchain EmberCN ha descritto GOLD come una truffa. L'utente di X TITAN ha inoltre condiviso affermazioni secondo cui hacker iraniani sarebbero stati i responsabili del «falso lancio di Trump».

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promosso il marchio Real Trump Coins nel settembre 2024. Fonte: Truth Social

L'episodio GOLD accresce l'attenzione sulle iniziative crypto legate a Trump, mentre il presidente spinge il Congresso a portare avanti una legge che riformerebbe la supervisione statunitense del settore.

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Il 19 agosto Trump ha esortato i legislatori ad approvare una «versione equa» del CLARITY Act, una proposta di legge che istituirebbe un quadro normativo per gli asset crypto e chiarirebbe se i token rientrino nelle norme sui titoli o sulle materie prime.

Trump e la sua famiglia hanno sostenuto o lanciato diverse iniziative crypto, tra cui il memecoin Official Trump (TRUMP) e World Liberty Financial. Le iniziative hanno sollevato dubbi sui conflitti di interesse mentre la sua amministrazione definisce la politica sulle criptovalute, mentre la Casa Bianca ha negato qualsiasi irregolarità.

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