Una giuria federale ha condannato Brent Kovar per frode telematica, frode postale e riciclaggio di denaro dopo che aveva sottratto 24 milioni di dollari ad almeno 400 investitori.

Un titolare di un'azienda di Las Vegas rischia una pena massima prevista dalla legge di 280 anni di carcere dopo che una giuria federale lo ha condannato per aver gestito uno schema Ponzi da 24 milioni di dollari in criptovalute che ha truffato almeno 400 investitori.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che Brent Kovar è stato riconosciuto colpevole di 11 capi d'accusa per frode telematica, due capi d'accusa per frode postale e due capi d'accusa per riciclaggio di denaro al termine di un processo durato nove giorni.

Kovar ha posseduto Profit Connect dalla fine del 2017 al luglio 2021. L'azienda sosteneva di utilizzare un software di intelligenza artificiale su un supercomputer per effettuare il mining di criptovalute e verificare altre transazioni in criptovalute.

Kovar presentava falsamente l'azienda come redditizia e prometteva rendimenti annuali fissi dal 15% al 30%, insieme a una garanzia di rimborso del 100%. Affermava inoltre che Profit Connect disponesse di riserve in criptovalute per centinaia di milioni di dollari.

I procuratori hanno dichiarato che l'azienda non era redditizia e non disponeva di tali riserve. Inoltre, non aveva alcun mezzo legittimo per garantire i rendimenti promessi o la garanzia di rimborso.

Invece, Kovar utilizzava il denaro degli investitori per gestire Profit Connect, acquistare regali per i dipendenti, comprare una casa per sé e rimborsare gli investitori precedenti, presentando al contempo i pagamenti come proventi di attività legate alle criptovalute.

Kovar dovrebbe essere condannato il 30 novembre. La cifra di 280 anni rappresenta il massimo previsto complessivamente dalla legge, mentre sarà un giudice federale a determinare la sua pena.

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