La transazione ha collegato i sistemi separati di depositi tokenizzati delle banche attraverso il registro di Swift, segnando un passo verso pagamenti transfrontalieri interoperabili e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Standard Chartered e HSBC hanno completato la prima transazione transfrontaliera reale sul registro basato su blockchain di Swift, dimostrando l’interoperabilità tra i sistemi di depositi tokenizzati delle banche un mese dopo il lancio del registro.

La transazione ha coinvolto messaggi di pagamento scambiati tra le due banche attraverso il registro di Swift, con le obbligazioni risultanti registrate sul Tokenised Deposit Service di HSBC e sull’infrastruttura per i depositi tokenizzati di StanChart.

Il registro di Swift ha agito da livello di orchestrazione, abbinando e compensando le obbligazioni tra le banche prima del regolamento finale attraverso i sistemi di pagamento esistenti.

La transazione segue un annuncio di luglio da parte di Swift, la più grande rete mondiale di messaggistica finanziaria, secondo cui il suo registro basato su blockchain era pronto per l’uso iniziale, con 17 banche in sei continenti che si preparavano a sperimentare transazioni reali utilizzando depositi tokenizzati.

Le altre banche del gruppo pilota sono Citi, BNP Paribas, BNY, Wells Fargo, UBS, MUFG, DBS e ANZ.

Il registro è progettato per collegare depositi tokenizzati emessi su infrastrutture bancarie separate, consentendo pagamenti transfrontalieri 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mantenendo al contempo gli attuali controlli di regolamento, conformità e rischio.

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Le banche spingono verso depositi tokenizzati interoperabili

Le banche stanno testando sempre più i depositi tokenizzati tra istituzioni e giurisdizioni, mentre gli sforzi si spostano verso l’interoperabilità e il regolamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nel novembre 2025, HSBC ha dichiarato di voler espandere il proprio Tokenised Deposit Service ai clienti aziendali negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti nella prima metà del 2026, aggiungendoli alle implementazioni a Hong Kong, Singapore, Regno Unito e Lussemburgo. La banca ha lanciato il servizio negli Stati Uniti ad aprile, offrendo ai clienti aziendali e istituzionali idonei trasferimenti nazionali e transfrontalieri 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando depositi tokenizzati.

Standard Chartered ha inoltre partecipato a iniziative più ampie per testare il denaro bancario tokenizzato tra istituzioni. A luglio, è stata tra le 28 istituzioni finanziarie e banche centrali coinvolte nelle sperimentazioni di regolamento con valore reale nell’ambito del Project Agorá della Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha regolato circa 1 milione di dollari in sei valute utilizzando depositi tokenizzati di banche commerciali e riserve di banche centrali.

Le banche stanno inoltre sviluppando infrastrutture specificamente destinate a collegare i depositi tokenizzati tra istituzioni. The Clearing House, un operatore di pagamenti di proprietà di alcune delle maggiori banche statunitensi, intende secondo quanto riferito lanciare una rete di depositi tokenizzati nella prima metà del 2027, collegando i tradizionali circuiti di pagamento con l’infrastruttura degli asset digitali per un regolamento continuo.

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