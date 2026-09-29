La Grecia è entrata nel registro MiCA dell’UE con quattro fornitori, mentre l’HCMC ha ampliato la smentita delle dichiarazioni attribuite ai funzionari in un articolo su Binance.

La Grecia è entrata per la prima volta nel registro normativo dell’Unione europea per le criptovalute, con l’aggiunta di quattro fornitori.

Quattro fornitori greci — BCash, Xenios Blockchain Group, Capital Wallet Greece e Piraeus Bank — sono comparsi giovedì nel registro dei mercati delle cripto-attività (MiCA) dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), aggiornato giovedì.

Sono stati aggiunti altri sei fornitori di servizi per cripto-attività provenienti da Germania, Francia e Slovenia, portando il registro a 359 fornitori unici.

Il primato di primo fornitore autorizzato ai sensi del MiCA in Grecia sarebbe potuto andare invece a Binance, il maggiore exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. Un’autorizzazione greca avrebbe consentito a Binance di offrire servizi in tutta l’UE secondo il sistema di passaporto previsto dal MiCA, ma l’exchange ha ritirato la richiesta il 24 giugno prima che la Commissione ellenica per il mercato dei capitali (HCMC) emettesse una decisione formale.

Quasi tre mesi dopo, il Wall Street Journal ha riferito che la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, era intervenuta per bloccare la richiesta. Il Journal ha dichiarato che l’HCMC aveva negato che i suoi funzionari avessero rilasciato le dichiarazioni attribuite loro, senza però fornire ulteriori dettagli. Ora l’autorità di vigilanza ha ampliato tale smentita in dichiarazioni rilasciate a Cointelegraph.

La Grecia divide la supervisione sul MiCA

Le prime iscrizioni greche nel registro MiCA mostrano come il Paese divida la supervisione sulle criptovalute tra l’HCMC e la sua banca centrale.

L’HCMC è indicata come autorità competente per BCash, Xenios Blockchain Group e Capital Wallet Greece, mentre la Banca di Grecia è indicata come autorità competente per Piraeus Bank, uno dei principali istituti di credito greci.

La divisione riflette l’attuazione del MiCA da parte della Grecia, che consente agli Stati membri di designare più di un’autorità competente e di suddividere tra loro le responsabilità normative.

L’HCMC amplia la smentita delle dichiarazioni riferite su Binance

Il Wall Street Journal ha riferito il 18 settembre che la presidente della BCE, Lagarde, era intervenuta nella richiesta greca di autorizzazione MiCA di Binance dopo che funzionari greci avevano indicato che l’HCMC intendeva approvarla.

Secondo l’articolo, un vicepresidente dell’HCMC aveva detto a Binance che Lagarde aveva chiesto al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis di non approvare la richiesta.

In una risposta scritta a Cointelegraph, l’HCMC ha dichiarato che nessun funzionario aveva rilasciato le dichiarazioni riferite e che non aveva ricevuto comunicazioni sulla richiesta di Binance da Mitsotakis, dal suo ufficio, dal ministero delle Finanze o da altri funzionari del governo greco.

“L’HCMC respinge categoricamente le affermazioni che le sono state attribuite”, ha dichiarato l’autorità. “Nessun funzionario dell’HCMC ha avuto comunicazioni con funzionari della BCE in merito a questa questione e nessuna delle dichiarazioni riferite è stata rilasciata dall’HCMC o dai suoi funzionari.”

Alla domanda specifica se la sua smentita riguardasse anche l’articolo secondo cui un vicepresidente aveva rilasciato tali dichiarazioni a Binance, l’HCMC ha risposto di sì.

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Binance in precedenza aveva rifiutato di commentare l’intervento riferito, dichiarando a Cointelegraph che “non avrebbe commentato le speculazioni” e ribadendo al contempo il proprio impegno a ottenere l’autorizzazione MiCA in Europa. Anche la BCE ha rifiutato di commentare l’articolo.

Cointelegraph ha contattato l’ufficio di Mitsotakis per un commento, ma non ha ricevuto risposta.

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