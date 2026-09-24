New York fa causa a Polymarket per presunta attività di gioco d’azzardo illegale

Il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, ha intentato una causa contro la piattaforma di mercato predittivo Polymarket per aver offerto contratti relativi a eventi sportivi.

Giovedì, funzionari dello Stato di New York hanno intentato una causa contro Polymarket, sostenendo che i contratti relativi agli eventi del mercato predittivo della società violassero le leggi statali sul gioco d'azzardo. La causa ha fatto seguito a un'azione analoga contro Kalshi a luglio e a un contenzioso contro piattaforme di mercato predittivo gestite da Coinbase e Gemini ad aprile.

Il ricorso presentato giovedì citava i contratti di Polymarket relativi a eventi sportivi sulla sua app mobile, lanciata nel dicembre 2025, comprese le sue pratiche pubblicitarie rivolte ai newyorkesi. Secondo il ricorso, i funzionari statali potrebbero anche cercare di bloccare l'accesso alla piattaforma per i residenti.

«[Polymarket] cerca di evitare le conseguenze legali e finanziarie della rigorosa regolamentazione del gioco d'azzardo a New York offrendo ciò che è essenzialmente una scommessa sotto la veste di “contratti sugli eventi” su un “mercato predittivo”», si legge nel ricorso.

Il caso contro Polymarket è l'esempio più recente delle divergenze tra le autorità statali statunitensi e le agenzie federali su chi abbia l'autorità di regolamentare e supervisionare i mercati predittivi. Il presidente della US Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, ha sostenuto che l'agenzia federale abbia «giurisdizione esclusiva» sulle società.

All'inizio di questo mese, i funzionari del New Jersey hanno presentato una petizione alla Corte Suprema degli Stati Uniti affinché esaminasse le argomentazioni relative al suo caso contro Kalshi, cercando una decisione che potrebbe potenzialmente chiarire chi dovrebbe supervisionare il settore dei mercati predittivi. La Corte non ha annunciato se interverrà sulla questione.

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