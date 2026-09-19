Kalshi ha presentato la richiesta per offrire futures perpetui legati a singole azioni statunitensi, unendosi a Coinbase nella spinta a portare derivati in stile crypto nei mercati azionari tradizionali.

Il mercato predittivo ha presentato la proposta di modifica delle regole alla Securities and Exchange Commission e l’ha sottoposta alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per l’approvazione venerdì. La CFTC non ha ancora approvato la proposta.

I contratti proposti non avrebbero una data di scadenza prestabilita e utilizzerebbero pagamenti periodici di finanziamento tra posizioni long e short per mantenere i loro prezzi allineati alle azioni sottostanti. Kalshi ha affermato che i contratti sarebbero trattati come prodotti futures su titoli e compensati tramite la propria stanza di compensazione registrata presso la CFTC, Kalshi Klear.

La richiesta è stata presentata lo stesso giorno in cui Coinbase ha sottoposto una proposta separata per offrire futures perpetui legati a singole azioni statunitensi, mentre entrambe le società cercano di portare nei mercati azionari tradizionali un prodotto derivato popolare nei mercati crypto.

Kalshi offre già negli Stati Uniti futures perpetui legati a criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) e XRP (XRP), dopo aver ricevuto l’ approvazione della CFTC per il suo contratto futures perpetuo su Bitcoin a maggio.

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La corsa ai futures perpetui sulle azioni statunitensi si amplia

Kalshi e Coinbase non sono state le sole società a presentare richieste per portare sul mercato statunitense futures perpetui su singole azioni. Payward, la società madre dell’exchange di criptovalute Kraken, ha anch’essa presentato una richiesta tramite Bitnomial Exchange per offrire i prodotti, con l’intenzione di renderli disponibili ai trader statunitensi su Kraken.

Payward ha dichiarato di voler offrire inizialmente futures perpetui legati a 10 titoli statunitensi, tra cui Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft e Amazon, e di stare lavorando per arrivare alla negoziazione 24/5.

Le richieste arrivano pochi giorni dopo che il CLARITY Act non è riuscito ad avanzare al Senato il 15 settembre, non raggiungendo i 60 voti necessari per procedere.

Il giorno dopo il voto, il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato che, “con o senza una legge”, l’agenzia avrebbe “agito con decisione” nell’ambito dei poteri previsti dalla legislazione vigente, per fornire certezza normativa agli investitori e agli imprenditori americani.

Fonte: Paul Atkins

Rivista: C’è ancora qualche possibilità di salvare il CLARITY Act?