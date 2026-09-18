Fonte: Coinbase
The Wall Street Journal ha riferito venerdì che Coinbase prevede inizialmente di offrire futures perpetui legati a circa 50-60 azioni, tra cui Apple, Microsoft, Tesla e Nvidia.
La documentazione della CFTC segue un precedente passaggio normativo di Coinbase Derivatives, che ha presentato il 1° settembre un modulo 1-N alla Securities and Exchange Commission per registrarsi come borsa valori nazionale allo scopo di offrire futures su titoli.
Coinbase offre già futures perpetui su azioni a trader idonei al di fuori degli Stati Uniti, avendo lanciato il prodotto a marzo con contratti che seguono le principali azioni e gli indici statunitensi, tra cui Apple e Nvidia. All’epoca, la società aveva affermato che i prodotti non erano disponibili per le persone statunitensi, ma che stava lavorando per estendere l’offerta ad altre regioni.
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