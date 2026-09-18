Coinbase ha presentato alla Commodity Futures Trading Commission una richiesta per quotare negli Stati Uniti futures perpetui su singole azioni, con l’obiettivo di portare un prodotto derivato ampiamente utilizzato nei mercati crypto sul mercato delle singole azioni statunitensi.

La documentazione, presentata venerdì tramite Coinbase Derivatives, chiede l’approvazione normativa per contratti che offrirebbero ai trader statunitensi un’esposizione 24/5 a singole azioni senza possedere i titoli sottostanti. I futures perpetui differiscono dai contratti futures tradizionali perché non hanno una scadenza.

Coinbase ha affermato che i prodotti si baserebbero sul suo mercato statunitense esistente di futures perpetui, estendendo la struttura alle singole azioni per i trader statunitensi. I contratti proposti sono classificati dalla CFTC come futures su singole azioni e restano in attesa dell’approvazione normativa.

Fonte: Coinbase

The Wall Street Journal ha riferito venerdì che Coinbase prevede inizialmente di offrire futures perpetui legati a circa 50-60 azioni, tra cui Apple, Microsoft, Tesla e Nvidia.

La documentazione della CFTC segue un precedente passaggio normativo di Coinbase Derivatives, che ha presentato il 1° settembre un modulo 1-N alla Securities and Exchange Commission per registrarsi come borsa valori nazionale allo scopo di offrire futures su titoli.

Coinbase offre già futures perpetui su azioni a trader idonei al di fuori degli Stati Uniti, avendo lanciato il prodotto a marzo con contratti che seguono le principali azioni e gli indici statunitensi, tra cui Apple e Nvidia. All’epoca, la società aveva affermato che i prodotti non erano disponibili per le persone statunitensi, ma che stava lavorando per estendere l’offerta ad altre regioni.

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