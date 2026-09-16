L'Italia sta indagando sulla violazione collegata a Revolut dopo che la sua agenzia per la cybersicurezza ha segnalato oltre 650 casi riguardanti account di posta elettronica certificata abusati o utilizzati illecitamente.

Le autorità italiane stanno indagando sulla violazione di un'email governativa collegata alla fuga di dati dei clienti di Revolut, dopo che gli hacker avrebbero utilizzato l'account compromesso per ottenere informazioni sensibili sui clienti.

La Polizia Postale, la polizia italiana per i crimini informatici, sta indagando sull'incidente per presunti accesso non autorizzato a un sistema informatico e frode informatica, ha riferito martedì l'agenzia di stampa italiana ANSA.

Alcuni resoconti dei media italiani hanno identificato l'account compromesso come appartenente alla Prefettura di Reggio Calabria. Secondo ANSA, l'agenzia ha successivamente negato di aver inviato richieste a Revolut.

Revolut ha rifiutato di identificare l'agenzia governativa la cui email sarebbe stata compromessa e utilizzata per ottenere i dati dei clienti, citando un'indagine di polizia in corso e gli obblighi di riservatezza.

«Abbiamo segnalato la questione alle autorità italiane non appena l'abbiamo rilevata e le assisteremo secondo necessità», ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di Revolut, aggiungendo che i sistemi, i database e i fondi dei clienti della società sono rimasti al sicuro.

Secondo quanto riferito, l'account email governativo compromesso faceva parte del sistema italiano di Posta Elettronica Certificata (PEC), un servizio di posta elettronica certificata che attribuisce ai messaggi lo stesso valore legale della posta raccomandata. A giugno, l'agenzia italiana per la cybersicurezza CERT-AGID ha avvertito che la PEC certifica la consegna, ma non garantisce la sicurezza del contenuto di un messaggio.

L'agenzia ha dichiarato di aver gestito oltre 650 casi riguardanti account PEC abusati o utilizzati illecitamente dall'inizio del 2026.

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