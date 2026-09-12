La RPDC si è rivolta a lavoratori IT di Paesi terzi per superare i colloqui di lavoro, dopodiché le posizioni vengono solitamente assunte da agenti nordcoreani.

La Corea del Nord (RPDC) utilizza ora lavoratori da remoto di Paesi terzi, tra cui Iran e Libano, per contribuire ai suoi sforzi volti a infiltrare le aziende statunitensi e ottenere denaro per finanziare i propri programmi di armamento, ha riferito NBC venerdì.

Un avviso emesso a luglio dal governo statunitense e da diverse agenzie straniere affermava che i lavoratori IT nordcoreani “cercano contratti con l’intento di versare i propri stipendi alle agenzie nordcoreane di appartenenza. Rappresentano inoltre una minaccia interna per le aziende e sono coinvolti nell’esfiltrazione di dati, nel furto di criptovalute e nel furto di informazioni sensibili.”

Mentre gli Stati Uniti e altri governi hanno intensificato gli sforzi per contrastare le attività della Corea del Nord, la RPDC si è rivolta sempre più a lavoratori IT di Paesi terzi per superare i colloqui di lavoro, afferma il rapporto. Una volta ottenuti i contratti di lavoro, le posizioni vengono solitamente assunte da agenti nordcoreani.

NBC ha riferito che i lavoratori IT stranieri erano stati reclutati su LinkedIn; ad alcuni venivano offerti 500 dollari al mese in criptovalute per lavorare part-time come “collaboratori ai colloqui”.

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Le tattiche sempre più sofisticate della RPDC potrebbero stare ottenendo qualche successo.

A maggio, Cointelegraph ha riferito, citando la società di cybersicurezza CrowdStrike, che hacker e attori delle minacce affiliati allo Stato nordcoreano erano responsabili di oltre 2 miliardi di dollari di perdite in criptovalute nel 2025, con un aumento del 51% su base annua.

La Banca di Corea stima che il PIL della Corea del Nord sia aumentato del 3,5% nel 2025 nonostante le sanzioni globali.

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