Il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato i canali Telegram e due wallet di Xinbi, mentre gli investigatori cercavano di sequestrare altri 47 wallet nell’ambito della presunta rete di riciclaggio dell’organizzazione.

Le autorità statunitensi hanno sequestrato più di 52 milioni di dollari in criptovalute collegati a Xinbi Guarantee e alla sua rete di fornitori, nell’ambito di un’operazione coordinata contro il marketplace di truffe.

Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che la sua Scam Center Strike Force ha sequestrato due wallet utilizzati da Xinbi per raccogliere i pagamenti dei fornitori, contenenti circa 12 milioni di dollari. Le forze dell’ordine hanno inoltre chiesto il sequestro di altri 47 wallet ritenuti collegati al riciclaggio di denaro nella rete di Xinbi.

Il DOJ ha dichiarato che il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha autorizzato il sequestro dei canali Telegram che ospitavano il marketplace il 7 settembre. Secondo il mandato reso pubblico, i fornitori utilizzavano i canali per pubblicizzare servizi di riciclaggio di denaro, siti web personalizzati per truffe d’investimento e servizi di reclutamento per compound di truffatori nel Sud-est asiatico.

L’operazione prende di mira l’infrastruttura finanziaria e di comunicazione che sostiene i centri di truffa su scala industriale, estendendo l’azione di contrasto oltre i singoli operatori ai marketplace e ai fornitori di servizi che consentono alle reti di funzionare. Il DOJ ha riconosciuto il contributo dell’emittente di stablecoin Tether alle indagini.

Il Tesoro sanziona Xinbi e i fornitori tecnologici

In un’azione coordinata mercoledì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che il suo Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha designato Xinbi come organizzazione criminale transnazionale significativa. L’OFAC ha inoltre sanzionato SafeW Technology, con sede a Singapore, e Anwen Technology, con sede in Cambogia, per aver presumibilmente fornito sostegno tecnologico e finanziario a Xinbi.

Secondo il Tesoro, Xinbi ha iniziato a trasferire le proprie reti di commercianti e riciclaggio di denaro sull’applicazione di messaggistica criptata di SafeW intorno a giugno 2025, con l’intensificarsi dei controlli delle forze dell’ordine. Secondo le accuse, Anwen ha sviluppato XinbiPay, nota anche come NewPay, un’applicazione wallet e di pagamento in criptovalute utilizzata dal marketplace.

Correlato: Stati Uniti e Regno Unito lanciano un’alleanza congiunta contro i centri di truffe legate alle criptovalute

Il Tesoro ha dichiarato che Xinbi ha elaborato oltre 24 miliardi di dollari in criptovalute e valuta fiat dal 2022 circa, principalmente attraverso il Sud-est asiatico. Il dipartimento ha affermato che la sua piattaforma è stata utilizzata da hacker nordcoreani e da entità collegate al Prince Group sanzionato.

Le sanzioni bloccano i beni e gli interessi di Xinbi negli Stati Uniti e generalmente vietano alle persone statunitensi di effettuare transazioni con le entità designate.

La più recente azione degli Stati Uniti segue le sanzioni del Regno Unito imposte contro Xinbi. Il 26 marzo, il governo britannico ha imposto sanzioni contro Xinbi con l’obiettivo di interrompere l’accesso della piattaforma alle criptovalute. In base alle sanzioni, i beni nel Regno Unito collegati a Xinbi saranno congelati e alla piattaforma sarà vietato accedere alle reti finanziarie, commerciali e di viaggio del Paese.

Rivista: Tether citata in giudizio per 42 milioni di dollari in monete congelate, 6.600 studenti ottengono prestiti in criptovalute: Asia Express