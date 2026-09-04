Gruppo delle forze dell’ordine statunitensi assume una posizione “neutrale” sul CLARITY Act

La National Sheriffs’ Association (NSA) ha ritirato la propria opposizione a un disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute, previsto per una votazione più avanti questo mese, quando il Senato degli Stati Uniti tornerà in sessione.

In una lettera inviata giovedì al leader della maggioranza al Senato John Thune e al leader della minoranza Chuck Schumer, il gruppo statunitense delle forze dell’ordine ha dichiarato di aver modificato la propria posizione sul Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), portandola a “neutrale”. La NSA ha citato il “significativo lavoro svolto dal Congresso, dall’Amministrazione e dalle parti interessate per affrontare le numerose considerazioni giuridiche, normative e relative all’applicazione della legge” coinvolte nell’esame del disegno di legge.

“Al momento, riteniamo che la condotta più appropriata sia fare un passo indietro e permettere al processo legislativo di proseguire, così da istituire un quadro normativo chiaro, efficace e quanto mai necessario”, hanno dichiarato il presidente della NSA Troy Wellman e il CEO e direttore esecutivo Justin Smith.

La NSA in precedenza aveva espresso opposizione ad alcune disposizioni del CLARITY Act, affermando di avere “forti preoccupazioni” riguardo agli emendamenti volti a esentare i mixer di criptovalute da molti requisiti di registrazione. Secondo il gruppo, la disposizione potrebbe “[compromettere] la capacità delle forze dell’ordine di tracciare le transazioni e gli asset digitali e recuperare il denaro delle vittime”.

“Il CLARITY Act protegge l’industria crypto, non il pubblico”, ha dichiarato lo sceriffo Jim Skinner in un video della NSA di luglio.

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Approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nel luglio 2025, il CLARITY Act ha incontrato diversi ostacoli da quando è stato inviato al Senato per l’esame. Sebbene le commissioni Agricoltura e Bancaria del Senato abbiano approvato le rispettive versioni del disegno di legge nel 2026, numerosi gruppi di interesse e legislatori continuano a sollevare dubbi su alcuni aspetti della legislazione, tra cui le ricompense degli stablecoin, i titoli azionari tokenizzati e i potenziali conflitti di interesse del presidente Donald Trump e della sua famiglia.

Prima dell’interruzione dei lavori ad agosto, Thune ha presentato una mozione per tenere una votazione di cloture sul disegno di legge il 15 settembre, dopo il ritorno dei senatori dai periodi di lavoro nei rispettivi Stati.

I regolatori statunitensi procederanno senza il CLARITY?

Ad agosto, Trump si è schierato al fianco dei vertici della Securities and Exchange Commission (SEC) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), nonché di diverse società di asset digitali, per promuovere l’approvazione del CLARITY. Il presidente della SEC Paul Atkins e il presidente della CFTC Michael Selig — entrambi nominati da Trump — hanno segnalato che le loro agenzie avrebbero affrontato la regolamentazione delle criptovalute qualora il Congresso non fosse riuscito ad approvare il disegno di legge sulla struttura del mercato.

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