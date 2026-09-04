FinCEN collega 13 miliardi di dollari di truffe crypto a operazioni non statunitensi

L’agenzia ha riferito che le “organizzazioni criminali transnazionali” con sede in compound nel Sud-est asiatico erano in gran parte responsabili delle truffe sugli asset digitali rivolte ai residenti negli Stati Uniti.

Un’analisi della Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha individuato 12,7 miliardi di dollari in transazioni crypto “riconducibili a centri di truffa all’estero”.

Secondo un rapporto di FinCEN pubblicato giovedì, un’analisi di oltre 33.000 segnalazioni di sospette truffe crypto presentate tra settembre 2023 e dicembre 2025 ha rivelato circa 13 miliardi di dollari in transazioni finanziarie. Le truffe basate sugli asset digitali comprendevano casi di pig butchering, truffe romantiche e “schemi di fiducia nelle criptovalute”, nei quali una vittima viene manipolata affinché investa in crypto con false promesse di ingenti rendimenti.

“Le truffe sugli investimenti in asset digitali rappresentano oggi una delle minacce di frode più significative per gli americani”, ha dichiarato Gene Lange, che svolge le funzioni di sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence finanziaria.

FinCEN ha riferito che le truffe erano in gran parte opera di “organizzazioni criminali transnazionali” con sede in compound nel Sud-est asiatico.

I legislatori di alcuni dei Paesi colpiti stanno tentando di reprimere i “centri di truffa”. Il Parlamento del Myanmar ha approvato una legge a luglio che potrebbe imporre l’ergastolo agli operatori che hanno usato violenza, tortura e arresti o detenzioni illegali per costringere le persone a partecipare, mentre i legislatori in Cambogia hanno proposto una legge simile ad aprile, che prevedeva la possibilità di pene detentive.

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