Strategy acquista 370 milioni di dollari in Bitcoin nel primo acquisto societario da giugno

Strategy ha incrementato per la prima volta in due mesi la propria riserva di BTC, continuando al contempo a rafforzare le riserve di liquidità e a riacquistare le proprie azioni privilegiate perpetue STRC.

Strategy, la società di Michael Saylor, ha acquistato 4.603 Bitcoin per 370 milioni di dollari, segnando il primo acquisto in due mesi da parte del maggiore detentore societario di Bitcoin.

Strategy ha acquistato 4.603 Bitcoin (BTC) a un prezzo medio di 80.318 dollari, portando le proprie partecipazioni a 845.050 BTC, acquisiti per un totale di 63,3 miliardi di dollari a un prezzo medio di 75.413 dollari, secondo un documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission.

L'acquisto di Bitcoin è stato finanziato dai proventi netti di una vendita di azioni ordinarie MSTR da 602 milioni. La società ha utilizzato 30 milioni di dollari dei proventi netti per aumentare la propria riserva di liquidità in dollari e 151,8 milioni di dollari per riacquistare le proprie azioni privilegiate STRC.

MSTR, quotata al Nasdaq, guadagnava meno dell'1% negli scambi pre-market di lunedì, dopo essere scesa di oltre il 7% venerdì.

L'operazione segna il primo acquisto societario di Bitcoin da parte di Strategy da metà giugno, quando la società aveva acquistato 1.587 BTC per circa 100 milioni di dollari.

Domenica, il cofondatore e presidente esecutivo di Strategy, Michael Saylor ha lasciato intendere che la società avrebbe ripreso ad accumulare Bitcoin, scrivendo «We’re Back» in un post su X ampiamente visualizzato. Saylor è noto per pubblicare criptici messaggi teaser nel fine settimana prima degli annunci ufficiali delle operazioni più consistenti della società sulla propria riserva.

Le azioni privilegiate perpetue STRC di Strategy hanno guadagnato lo 0,44% negli scambi pre-market di lunedì, passando di mano a 97,33 dollari, ovvero con uno sconto del 2,67% rispetto al loro valore nominale previsto di 100 dollari, secondo i dati di Yahoo Finance mostrano.

STRC è uno dei principali strumenti di Strategy per finanziare l'accumulo di Bitcoin. La quotazione al di sotto del valore nominale limita la capacità di Strategy di raccogliere fondi attraverso la vendita di STRC. Potrebbe inoltre costringere la società ad aumentare ulteriormente il tasso nominale del dividendo per attirare acquirenti e proteggere il prezzo di STRC.

Nel suo deposito 8-K del 29 giugno, Strategy ha presentato un quadro di riferimento per il capitale che consente di finanziare i dividendi attraverso la vendita di Bitcoin e ha aumentato al 12% il tasso annuo del dividendo sulle proprie azioni privilegiate STRC. Strategy ha reso nota la vendita di 32 Bitcoin all'inizio di giugno, la prima vendita di Bitcoin comunicata dalla società dall'operazione di compensazione delle perdite fiscali del 2022.

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