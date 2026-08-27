Secondo Grayscale, Zcash potrebbe emergere come una sfidante concreta del predominio di Bitcoin tra gli asset digitali, poiché la rapida adozione dell’intelligenza artificiale accresce il valore della privacy finanziaria e alimenta le preoccupazioni per la sorveglianza basata sull’IA.

In un nuovo rapporto di ricerca, Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, ha affermato che Zcash (ZEC) gode di «vantaggi da secondo entrante» che potrebbero aiutarlo a sfidare gli effetti di rete consolidati di Bitcoin (BTC), qualcosa che alternative precedenti come Litecoin (LTC) non sono riuscite a ottenere.

Al centro dell’argomentazione di Pandl c’è la privacy finanziaria. Zcash può proteggere le informazioni sulle transazioni, un aspetto che, secondo Grayscale, potrebbe diventare sempre più prezioso man mano che i sistemi di IA migliorano la loro capacità di analizzare l’attività finanziaria su larga scala.

Il rapporto arriva dopo l’aumento di circa 19 volte di ZEC nell’ultimo anno. Nonostante questi guadagni, Zcash continua ad avere una valutazione inferiore all’1% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin, una disparità che Grayscale considera una prova di ulteriori margini di rialzo se Zcash riuscirà a conquistare una quota di mercato.

Pandl ha riconosciuto che la liquidità e la rete consolidata di Bitcoin continuano a costituire potenti difese della sua posizione dominante. Grayscale ha inoltre avvertito che Zcash resta un investimento ad alto rischio e che eventuali ulteriori guadagni potrebbero essere volatili e disomogenei.

Zcash potrebbe essere valutato oltre 4.000 $ se la sua capitalizzazione di mercato raggiungesse il 5% di quella di Bitcoin. Fonte: Grayscale

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L’ecosistema di Zcash attira capitali istituzionali

L’interesse per l’ecosistema di Zcash si sta ampliando parallelamente alla forte performance di prezzo di ZEC. Come ha recentemente riferito Cointelegraph, la società di tecnologie per la privacy Cypherpunk Technologies, quotata al Nasdaq, ha aumentato la propria esposizione a Zcash acquisendo da Winklevoss Capital una flotta per il mining attraverso un’operazione azionaria da 33,33 milioni di dollari.

L’operazione è già attiva presso strutture negli Stati Uniti e produce circa 4,2 GSol/s di hashrate Equihash, ovvero circa il 18% della potenza di calcolo complessiva della rete Zcash. Cypherpunk ha dichiarato che l’accordo ha reso la sua divisione mineraria la più grande flotta attiva della rete.

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