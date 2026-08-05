Hedge fund con $1,1 miliardi in titoli di miner di Bitcoin cerca capitali dopo correzione mercato IA

Secondo il Financial Times, Situational Awareness avrebbe contattato investitori e finanziatori dopo che il crollo dei titoli legati all'IA registrato a luglio ha amplificato le perdite.

Situational Awareness, un hedge fund fondato nel 2024 dall’ex ricercatore di OpenAI Leopold Aschenbrenner, ha contattato investitori e finanziatori alla ricerca di nuovi capitali dopo aver subito pesanti perdite nel recente crollo dei titoli legati all’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato giovedì dal Financial Times.

Il fondo, che secondo il Wall Street Journal aveva circa 20 miliardi di dollari di patrimonio in gestione all’8 giugno, ha anche offerto ad alcuni investitori la possibilità di acquistare attività del portafoglio, secondo quanto riportato dal FT, che cita fonti informate sulle trattative e una lettera agli investitori del 24 luglio.

L’entità delle perdite e l’importo richiesto non sono stati resi noti. Secondo la lettera, il fondo di Aschenbrenner aveva registrato un rendimento del 439% al netto delle fee fino a giugno, ma il FT ha affermato che il ricorso al credito ha ampliato la portata delle posizioni del fondo, aggravando le perdite quando i titoli legati all’IA sono crollati durante la crisi di mercato di luglio. Secondo quanto riferito, Aschenbrenner avrebbe scritto nella lettera che la correzione di mercato aveva creato interessanti opportunità di investimento.

Cointelegraph aveva precedentemente riportato che il fondo aveva effettuato una grande scommessa nel proprio portafoglio sui settori dell’energia e dei data center a supporto dell’IA, compresi i miner di Bitcoin (BTC) che si stavano orientando verso il computing per l’IA. Un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti a marzo mostrava circa 1,11 miliardi di dollari in posizioni su sette titoli di società di mining di Bitcoin, tra cui IREN, Core Scientific, Riot Platforms e CleanSpark.

Aschenbrenner ha scritto una serie di saggi sull’intelligenza artificiale generale (AGI) a metà del 2024, più o meno nello stesso periodo in cui ha lanciato il suo fondo Situational Awareness. In essi, ha previsto che entro la fine del decennio le macchine dotate di AGI supereranno i laureati in termini di prestazioni.

Cointelegraph ha contattato Situational Awareness per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.