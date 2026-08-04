Le liquidazioni di oro tokenizzato hanno raggiunto il picco alla fine di marzo su Morpho e Aave. Fonte: RedStone.
Dopo aver toccato il picco a gennaio, i futures sull’oro hanno registrato un calo superiore al 26%, sotto la pressione delle aspettative di un aumento dei tassi di interesse statunitensi, che hanno ridotto la domanda di attività non redditizie come i metalli preziosi.
I risultati di RedStone suggeriscono che l’oro tokenizzato si sia dimostrato resiliente come garanzia nella DeFi, ma la sua adozione rimane limitata. Con solo una piccola frazione del mercato impiegata nei protocolli di prestito, i dati evidenziano una sfida infrastrutturale fondamentale, mentre gli real-world asset tokenizzati (RWA) continuano a crescere.
L’oro fa parte di un mercato degli RWA tokenizzati in rapida espansione che comprende anche il credito privato e i titoli del Tesoro statunitense, con le azioni che stanno acquisendo sempre maggiore importanza. A giugno, Token Terminal ha riferito che il settore aveva superato i 43 miliardi di dollari di valore.
Nel frattempo, i crypto exchange centralizzati stanno rapidamente adottando gli asset tokenizzati nel tentativo di colmare il divario tra la finanza tradizionale e gli asset digitali. Secondo un recente rapporto di CoinGecko, il mercato emergente del “crypto TradFi” era cresciuto fino a raggiungere i 6,6 miliardi di dollari a giugno.