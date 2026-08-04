Da un rapporto di RedStone emerge che i lingotti tokenizzati hanno tenuto bene durante la forte correzione dell’oro, ma l’adozione dei prestiti DeFi rimane limitata nonostante la forte crescita del mercato e l’aumento dei volumi di scambio.

La domanda di oro tokenizzato ha registrato un’impennata quest’anno, mentre i lingotti fisici hanno raggiunto livelli record; tuttavia, secondo un nuovo rapporto di RedStone, solo una minima parte di questa risorsa viene impiegata nella finanza decentralizzata, evidenziando un notevole divario nell’adozione.

Il volume della negoziazione spot di oro tokenizzato ha raggiunto i 90,7 miliardi di dollari nel primo trimestre, mentre i futures sull’oro hanno superato i 5.600 dollari per oncia troy. Tuttavia, secondo RedStone, attualmente solo circa 63 milioni di dollari di Tether Gold (XAUT) e PAX Gold (PAXG) vengono utilizzati come garanzia su Aave v3 e Morpho. Si tratta solo dell’1,5% della capitalizzazione di mercato complessiva di 4,2 miliardi di dollari di questi token.

Nonostante la limitata diffusione, l’oro tokenizzato ha già superato una prova di mercato significativa, ha affermato RedStone.

Il 23 marzo, Aave ha gestito senza interruzioni la sua più grande serie di liquidazioni di XAUT durante una brusca ondata di vendite sull’oro, dimostrando che i lingotti tokenizzati possono funzionare in modo affidabile come garanzia DeFi in condizioni di stress di mercato.

L’evento di liquidazione è avvenuto dopo che l’oro aveva registrato un calo del 10% rispetto alla settimana precedente — la sua peggiore performance settimanale in oltre quattro decenni. Greg Shearer, stratega dei metalli preziosi di JPMorgan, ha descritto la vendita massiccia come una «correzione estremamente brutale».

Le liquidazioni di oro tokenizzato hanno raggiunto il picco alla fine di marzo su Morpho e Aave. Fonte: RedStone.

Dopo aver toccato il picco a gennaio, i futures sull’oro hanno registrato un calo superiore al 26%, sotto la pressione delle aspettative di un aumento dei tassi di interesse statunitensi, che hanno ridotto la domanda di attività non redditizie come i metalli preziosi.

Prossimo ostacolo per oro tokenizzato potrebbe essere adozione DeFi

I risultati di RedStone suggeriscono che l’oro tokenizzato si sia dimostrato resiliente come garanzia nella DeFi, ma la sua adozione rimane limitata. Con solo una piccola frazione del mercato impiegata nei protocolli di prestito, i dati evidenziano una sfida infrastrutturale fondamentale, mentre gli real-world asset tokenizzati (RWA) continuano a crescere.

L’oro fa parte di un mercato degli RWA tokenizzati in rapida espansione che comprende anche il credito privato e i titoli del Tesoro statunitense, con le azioni che stanno acquisendo sempre maggiore importanza. A giugno, Token Terminal ha riferito che il settore aveva superato i 43 miliardi di dollari di valore.

Nel frattempo, i crypto exchange centralizzati stanno rapidamente adottando gli asset tokenizzati nel tentativo di colmare il divario tra la finanza tradizionale e gli asset digitali. Secondo un recente rapporto di CoinGecko, il mercato emergente del “crypto TradFi” era cresciuto fino a raggiungere i 6,6 miliardi di dollari a giugno.