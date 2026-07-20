Coinbase Ventures, il ramo di venture capital (VC) aziendale dell’exchange di criptovalute Coinbase, ha guidato la classifica dei VC specializzati in criptovalute con 30 operazioni nella prima metà del 2026.

Al secondo posto si è classificata Animoca Brands con 19 investimenti, mentre il VC della Silicon Valley a16z ha registrato 18 operazioni e il gigante delle stablecoin Tether ne ha completate 15, secondo i dati forniti dall’aggregatore CryptoRank.





Negli ultimi 12 mesi Coinbase Ventures ha portato a termine 75 operazioni, il miglior risultato del settore, seguita da Animoca Brands con 40, YZi Labs (precedentemente Binance Labs) con 39, GSR con 31 e a16z con 30.

Queste operazioni di venture capital sfidano un bear market che ha visto l’importo totale raccolto dalle società di criptovalute scendere a 1,4 miliardi di dollari a giugno, in calo del 63% rispetto ai 3,8 miliardi di aprile.





Anche il numero di operazioni è sceso a giugno, attestandosi a 61 round di raccolta fondi, in calo rispetto agli 89 di maggio. Tuttavia, il mese scorso ha mostrato una leggera ripresa rispetto ad aprile, quando i finanziamenti VC nel settore delle criptovalute hanno toccato il minimo degli ultimi due anni, pari a 698 milioni di dollari in 71 round di raccolta fondi complessivi.

Finora, nel mese di luglio, le aziende del settore crypto hanno raccolto 456 milioni di dollari in 12 round di finanziamento.

Gli investitori più solidi «ignorano il rumore di fondo del mercato a breve termine e si affidano alle loro convinzioni a lungo termine», ha dichiarato a Cointelegraph Hoolie Tejwani, responsabile di Coinbase Ventures, aggiungendo:

“La stablecoin, l’intelligenza artificiale e i ‘mercati per tutto’ hanno ampliato l’orizzonte delle idee di startup su cui investire. Il 2026 vedrà nascere una nuova classe di startup iconiche che sfruttano la tecnologia blockchain, e noi stiamo investendo in prima linea.”

Principali investitori attivi e principali categorie in base alle operazioni di finanziamento. Fonte: CryptoRank

Analizzando le operazioni degli ultimi sei mesi, Coinbase Ventures ha partecipato a sette round di investimento legati ai protocolli di pagamento, quattro round per progetti DeFi e tre round per progetti di infrastruttura e di tokenizzazione di real-world assets, rispettivamente.

Tuttavia, il numero di investitori unici è sceso a 242 a giugno, dai 452 investitori unici registrati a ottobre 2025.

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DeFi, pagamenti e IA restano principali categorie di investimento in capitale di rischio

La finanza decentralizzata (DeFi), i pagamenti e l’intelligenza artificiale (IA) hanno attirato la maggior parte dei finanziamenti in capitale di rischio nel settore delle criptovalute nel corso dell’ultimo anno.

Secondo CryptoRank, i protocolli DeFi hanno registrato 216 round di raccolta fondi nel periodo in esame, mentre le startup nel settore dei pagamenti ne hanno registrati 131 e le aziende che operano nel campo dell’IA applicata alle criptovalute ne hanno raccolti 128.

Capitale di venture capital nel settore crypto, investito per categoria, grafico su base annuale. Fonte: CryptoRank

I fornitori di infrastrutture hanno raccolto fondi in 110 round di finanziamento, mentre tutti gli altri settori hanno registrato meno di 100 round di investimento nell’ultimo anno.

In termini di distribuzione geografica, i fondi di venture capital con sede negli Stati Uniti hanno raccolto 5,8 miliardi di dollari e quelli con sede in Australia hanno contribuito con 3,6 miliardi di dollari negli ultimi sei mesi. Oltre 11,6 miliardi di dollari sono stati investiti da soggetti la cui sede non è stata resa nota.