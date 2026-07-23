Tether investe $20 milioni in neobanca argentina Ualá
Secondo quanto riferito, Tether avrebbe investito 20 milioni di dollari in Ualá, nell’ambito del round di finanziamento da 197 milioni di dollari della neobanca argentina annunciato all’inizio di marzo.
Secondo quanto riferito, il gigante delle stablecoin Tether avrebbe investito 20 milioni di dollari nella neobanca argentina Ualá, nell’ambito della sua più ampia espansione in America Latina.
L’investimento faceva parte di un round di finanziamento azionario da 197 milioni di dollari annunciato da Ualá a marzo e guidato da Allianz X, secondo quanto riportato da Bloomberg. All’epoca, Ualá aveva reso noto la partecipazione di Tether al round, senza tuttavia rivelarne l’entità.
Cointelegraph ha contattato Tether per avere conferma, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.
All’inizio di luglio, Tether aveva annunciato un investimento di 20 milioni di dollari nel crypto exchange brasiliano Mercado Bitcoin per sostenere l’espansione della propria infrastruttura on-chain in tutta l’America Latina.
Ad aprile, Tether ha guidato un round di finanziamento di Serie A da 14 milioni di dollari per la piattaforma argentina di criptovalute Belo, con la partecipazione di Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures, G2 e altri investitori esistenti.
Tether emette USDt (USDT), la stablecoin più grande al mondo, che al momento della stesura di questo articolo aveva una capitalizzazione di mercato di 184,4 miliardi di dollari, secondo CoinMarketCap.