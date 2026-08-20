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Scritto da Zoltan VardaiAutoreRecensito da Robert LakinRedattore

Azienda di cybersicurezza svela una campagna di phishing crypto che prende di mira 885.000 numeri di telefono

Ultime notiziePubblicato20 ago 2026

Rapid7 ha svelato una nuova campagna di phishing sulle criptovalute che prende di mira 885.000 numeri di telefono, con l’obiettivo di rubare i fondi degli investitori reindirizzandoli verso siti web falsi di fornitori di wallet.

L’azienda di cybersicurezza Rapid7 ha svelato una nuova campagna di phishing sulle criptovalute, nota come Operation Asterix, che prende di mira circa 885.000 numeri di telefono di diversi Paesi per rubare gli asset degli investitori in criptovalute.

La campagna di phishing ha individuato 5.576 account associati a utenti dell’exchange crypto Binance, messi in coda per l’attacco, mentre i log recuperati mostravano anche false email che impersonavano Crypto.com, secondo un rapporto di Rapid7 pubblicato lunedì.

Degli 885.000 numeri di telefono, il file più grande includeva 316.002 numeri di cellulare tedeschi, con directory aggiuntive relative a Hong Kong, Bulgaria, Regno Unito, Stati Uniti, aziende fintech canadesi e ulteriori elenchi relativi a Ledger. 

Gli attacchi di phishing e le truffe di ingegneria sociale hanno causato la maggior parte delle perdite dell’industria crypto nel primo trimestre dell’anno, rappresentando 306 milioni di dollari sui 482 milioni complessivi persi, secondo la società di sicurezza blockchain Hacken.

Nell’ambito della campagna di phishing Asterix descritta dagli analisti di Rapid7 Anna Sirokova e Jan Recinsky, gli aggressori indirizzavano le vittime verso app false che impersonavano Ledger, Trezor ed Exodus, con l’obiettivo di rubare le loro seed phrase. Gli aggressori contattavano le vittime tramite false email di assistenza e richieste telefoniche.

Catena di attacco di Operation Aseterix, dall’acquisizione all’esfiltrazione. Fonte: Rapid7.

Cointelegraph ha contattato gli analisti per ulteriori commenti su quanto scoperto riguardo al filtraggio degli obiettivi, alla contraffazione degli hardware wallet e alle vulnerabilità dell’autocustodia. Aggiorneremo questo articolo quando risponderanno.

All’inizio di agosto, il fornitore di wallet Trezor ha segnalato una violazione di dati personali che ha colpito circa 14.000 utenti tramite il proprio fornitore di servizi di spedizione, ShipMonk.  

A luglio, un investitore crypto ha perso quasi 1 milione di dollari dopo aver firmato una transazione di approvazione di un token di phishing dannoso sulla rete Ethereum. 

Nel novembre 2023, una falsa app Ledger Live sul Microsoft Store ha portato al furto di 588.000 dollari attraverso 38 transazioni. 

Correlato: DefiLlama ha ritardato il lancio mobile a causa di app di phishing sull’Apple Store, afferma il fondatore

La campagna di phishing Asterix vanta un “tasso di successo” del 13% 

Gli aggressori hanno associato 43.066 account a utenti di criptovalute con account sugli exchange, verificati a partire dal più ampio dataset tedesco di oltre 316.000 numeri di telefono, il che significa che la campagna ha un “tasso di successo” di circa il 13,6%, secondo Rapid7. 

Il rapporto ha inoltre identificato un checker per Kraken, che cercava di convalidare in massa i numeri di telefono associandoli agli account dell’exchange di criptovalute. La società di cybersicurezza ha affermato che gli artefatti recuperati mostravano l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale come componente significativa della campagna di phishing.

Gli attacchi di phishing rappresentano da tempo un ostacolo per l’industria crypto, poiché consentono agli aggressori di sfruttare il comportamento umano anziché il codice di un protocollo. 

Il 25 maggio, l’analista onchain “b-block” ha avvertito che i truffatori avevano utilizzato Google per diffondere annunci di phishing dannosi che impersonavano l’exchange decentralizzato Uniswap, rubando secondo quanto riferito più di $400.000 alle vittime

Esponenti di primo piano dell’industria crypto, tra cui il cofondatore di Binance Changpeng Zhao, avevano già chiesto misure migliori per la sicurezza dei wallet per evitare le truffe di phishing, dopo che un investitore aveva perso 50 milioni di dollari in una truffa di avvelenamento degli indirizzi nel dicembre 2025.  

Rivista: Come un messaggio con un “numero sbagliato” si è trasformato in una truffa crypto da 3,4 milioni di dollari 

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