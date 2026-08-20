Catena di attacco di Operation Aseterix, dall’acquisizione all’esfiltrazione. Fonte: Rapid7.
Cointelegraph ha contattato gli analisti per ulteriori commenti su quanto scoperto riguardo al filtraggio degli obiettivi, alla contraffazione degli hardware wallet e alle vulnerabilità dell’autocustodia. Aggiorneremo questo articolo quando risponderanno.
All’inizio di agosto, il fornitore di wallet Trezor ha segnalato una violazione di dati personali che ha colpito circa 14.000 utenti tramite il proprio fornitore di servizi di spedizione, ShipMonk.
A luglio, un investitore crypto ha perso quasi 1 milione di dollari dopo aver firmato una transazione di approvazione di un token di phishing dannoso sulla rete Ethereum.
Nel novembre 2023, una falsa app Ledger Live sul Microsoft Store ha portato al furto di 588.000 dollari attraverso 38 transazioni.
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Gli aggressori hanno associato 43.066 account a utenti di criptovalute con account sugli exchange, verificati a partire dal più ampio dataset tedesco di oltre 316.000 numeri di telefono, il che significa che la campagna ha un “tasso di successo” di circa il 13,6%, secondo Rapid7.
Il rapporto ha inoltre identificato un checker per Kraken, che cercava di convalidare in massa i numeri di telefono associandoli agli account dell’exchange di criptovalute. La società di cybersicurezza ha affermato che gli artefatti recuperati mostravano l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale come componente significativa della campagna di phishing.
Gli attacchi di phishing rappresentano da tempo un ostacolo per l’industria crypto, poiché consentono agli aggressori di sfruttare il comportamento umano anziché il codice di un protocollo.
Il 25 maggio, l’analista onchain “b-block” ha avvertito che i truffatori avevano utilizzato Google per diffondere annunci di phishing dannosi che impersonavano l’exchange decentralizzato Uniswap, rubando secondo quanto riferito più di $400.000 alle vittime.
Esponenti di primo piano dell’industria crypto, tra cui il cofondatore di Binance Changpeng Zhao, avevano già chiesto misure migliori per la sicurezza dei wallet per evitare le truffe di phishing, dopo che un investitore aveva perso 50 milioni di dollari in una truffa di avvelenamento degli indirizzi nel dicembre 2025.
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