Il valore totale degli asset sottratti e la dimensione mediana degli attacchi hacker sono in calo rispetto al 2025, il che indica che l'apocalisse degli attacchi hacker basati su IA era un falso allarme, ha sostenuto Haseeb Qureshi, managing partner di Dragonfly.

I timori che l’intelligenza artificiale potesse scatenare un’ondata di attacchi informatici catastrofici nel settore della finanza decentralizzata (DeFi), in quello che era stato definito un “hackpocalypse”, non si sono concretizzati, secondo Haseeb Qureshi, managing partner di Dragonfly.

Sebbene il numero di incidenti sia cresciuto fino a raggiungere un livello record, quest’anno l’entità mediana degli attacchi è scesa sotto i 500.000 dollari, in calo rispetto agli oltre 2 milioni di dollari del 2025. Qureshi ha sostenuto che ciò dimostra come gli autori degli attacchi che utilizzano l’IA stiano prendendo di mira «piccoli protocolli e software abbandonati», mentre i protocolli DeFi più grandi si sono rafforzati contro la minaccia rappresentata dall’IA.

Escludendo i mesi anomali caratterizzati da incidenti di grande entità, come l’attacco a Bybit nel febbraio 2025 e gli exploit ai danni di Drift Protocol e KelpDAO nell’aprile di quest’anno, nel 2026 si è comunque registrato un valore mensile di fondi sottratti inferiore rispetto all’anno precedente, ha affermato Qureshi.

Queste osservazioni arrivano in risposta alle preoccupazioni espresse dal fondatore della piattaforma di sicurezza blockchain OpenZeppelin, Manuel Aráoz, il quale ha dichiarato di considerare «tutta la DeFi insicura», citando la crescente capacità degli agenti di codifica basati sull’IA di identificare le vulnerabilità degli smart contract.





I dati più ampi del settore, che includono piattaforme centralizzate, violazioni dei wallet e attacchi di phishing, oltre agli exploit della DeFi, offrono un quadro meno rassicurante. Ad aprile, gli attacchi alle criptovalute hanno registrato un’impennata, causando perdite pari a circa 644 milioni di dollari, segnando il massimo da oltre un anno, registrato l’ultima volta nel febbraio 2025 quando l’attacco a Bybit, da 1,4 miliardi di dollari, aveva spinto le perdite mensili a 1,46 miliardi di dollari, secondo DefiLlama.

Fonte: Haseeb

CertiK: Attacchi crypto informatici diminuiti del 47% nel primo semestre, ma industria non necessariamente più sicura

Le perdite dovute agli attacchi informatici alle criptovalute sono diminuite del 46,8% su base annua, attestandosi a 1,32 miliardi di dollari nella prima metà del 2026, ma CertiK, società specializzata nella sicurezza blockchain, ha sostenuto che la riduzione delle perdite complessive registrate dal settore Web3 non implica necessariamente che il settore sia più sicuro.

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Sebbene ciò indichi un calo significativo in termini di valore in dollari, i dati dello scorso anno sono stati distorti dall’attacco hacker a Bybit, del valore di 1,4 miliardi di dollari, il più grande nella storia delle crypto, come ha riferito CertiK a Cointelegraph.

Nel corso del secondo trimestre del 2026, oltre il 70% delle perdite è derivato dagli attacchi a KelpDAO e Drift Protocol, attribuiti in gran parte a hacker sponsorizzati dallo Stato nordcoreano.

Variazione mensile degli importi delle truffe legate alle crypto e del numero di incidenti nel primo semestre. Fonte: CertiK

I dati evidenziano la minaccia costante che gli hacker nordcoreani rappresentano per l'industria crypto, avendo rubato criptovalute per un valore superiore a 6 miliardi di dollari dal 2017, secondo le stime di TRM Labs pubblicate ad aprile.