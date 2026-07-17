I dati più ampi del settore, che includono piattaforme centralizzate, violazioni dei wallet e attacchi di phishing, oltre agli exploit della DeFi, offrono un quadro meno rassicurante. Ad aprile, gli attacchi alle criptovalute hanno registrato un’impennata, causando perdite pari a circa 644 milioni di dollari, segnando il massimo da oltre un anno, registrato l’ultima volta nel febbraio 2025 quando l’attacco a Bybit, da 1,4 miliardi di dollari, aveva spinto le perdite mensili a 1,46 miliardi di dollari, secondo DefiLlama.
Fonte: Haseeb
Le perdite dovute agli attacchi informatici alle criptovalute sono diminuite del 46,8% su base annua, attestandosi a 1,32 miliardi di dollari nella prima metà del 2026, ma CertiK, società specializzata nella sicurezza blockchain, ha sostenuto che la riduzione delle perdite complessive registrate dal settore Web3 non implica necessariamente che il settore sia più sicuro.
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Sebbene ciò indichi un calo significativo in termini di valore in dollari, i dati dello scorso anno sono stati distorti dall’attacco hacker a Bybit, del valore di 1,4 miliardi di dollari, il più grande nella storia delle crypto, come ha riferito CertiK a Cointelegraph.
Nel corso del secondo trimestre del 2026, oltre il 70% delle perdite è derivato dagli attacchi a KelpDAO e Drift Protocol, attribuiti in gran parte a hacker sponsorizzati dallo Stato nordcoreano.
Variazione mensile degli importi delle truffe legate alle crypto e del numero di incidenti nel primo semestre. Fonte: CertiK
I dati evidenziano la minaccia costante che gli hacker nordcoreani rappresentano per l'industria crypto, avendo rubato criptovalute per un valore superiore a 6 miliardi di dollari dal 2017, secondo le stime di TRM Labs pubblicate ad aprile.