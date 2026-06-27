Giugno ricco di exploit

Il bridge di Taiko e il Vault ERC20 su Ethereum hanno subito una violazione del meccanismo di verifica dello stato della chain, che ha consentito l’invio di prove contraffatte e prelievi non autorizzati.

Taiko, una blockchain layer-2 di Ethereum, ha esortato i propri utenti a prelevare le risorse dai bridge della rete dopo che, a seguito di un exploit su uno dei suoi protocolli bridge, gli hacker sono riusciti a sottrarre 1,7 milioni di dollari nell’ultimo attacco alla finanza decentralizzata avvenuto questo mese.

«Abbiamo confermato una violazione del meccanismo di verifica dello stato della catena di Taiko», ha pubblicato Taiko su X lunedì mattina. «Di conseguenza, non è più possibile fare affidamento sui presupposti di sicurezza di tutti i bridge implementati su Taiko».

«Consigliamo vivamente a tutti gli utenti di prelevare immediatamente i propri fondi da tutti i bridge implementati su Taiko», ha aggiunto.

Si tratta dell’ultimo di una serie di attacchi ai protocolli crypto avvenuti questo mese, che ora ammontano ad almeno 23, secondo DeFiLlama. L’Humanity Protocol e il Syscoin Bridge, che hanno subito perdite rispettivamente di oltre 30 milioni di dollari e 8 milioni di dollari, sono stati i due attacchi più ingenti finora nel mese di giugno.

Fonte: Taiko

Taiko ha dichiarato di stare coordinando i propri partner per contenere l’incidente e di aver sospeso i sistemi interessati.

La società di sicurezza nel settore delle criptovalute Blockaid ha affermato che la causa principale sembra essere una falla nel modo in cui il bridge di Taiko convalidava i segnali di origine.

Ha spiegato che le prove dei messaggi venivano accettate come valide su Ethereum senza che vi fossero prove legittime corrispondenti sulla blockchain di Taiko.

“Ciò ha consentito all’autore dell’attacco di registrare e successivamente recuperare messaggi fraudolenti sul bridge, provocando il rilascio non autorizzato di asset dal vault ERC20”, ha dichiarato Blockaid.

Blockaid ha stimato che siano stati sottratti almeno 1 milione di dollari, mentre Lookonchain e PeckShield hanno suggerito che il valore degli asset sottratti potrebbe arrivare fino a 1,7 milioni di dollari.

L’autore dell’attacco ha già trasferito 1,99 milioni di token Taiko (TAIKO), per un valore di circa 189.000 dollari, su MEXC, ha dichiarato PeckShield. TAIKO è attualmente scambiato in ribasso del 98% rispetto al suo picco del 2024 a 0,084 dollari, secondo CoinGecko.

La società di analisi blockchain Arkham mostra che i portafogli dell’autore dell’attacco a Taiko contengono circa 1,5 milioni di dollari, principalmente in Ether (ETH).





L'account dell'autore dell'attacco a Taiko detiene oltre 1,5 milioni di dollari in ETH. Fonte: Arkham Intelligence

Giugno ricco di exploit

L'attacco arriva a pochi giorni dalla scoperta, avvenuta venerdì, di una vulnerabilità in uno smart contract su Secret Network, che ha portato al furto di 4,67 milioni di dollari in asset.

Sabato, circa 1,1 milioni di dollari sono stati sottratti dal pool di liquidità OLPC/LABUBU su PancakeSwap. LABUBU è una memecoin ispirata ai famosi giocattoli omonimi.

Tra gli altri vulnerabilità degne di nota registrate a giugno figurano Aztec Connect, RetoSwap, Raydium AMM e, la più grave finora in questo mese, Humanity Protocol.