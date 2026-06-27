Giugno ricco di exploit

Fonte: Taiko
Taiko ha dichiarato di stare coordinando i propri partner per contenere l’incidente e di aver sospeso i sistemi interessati.
La società di sicurezza nel settore delle criptovalute Blockaid ha affermato che la causa principale sembra essere una falla nel modo in cui il bridge di Taiko convalidava i segnali di origine.
Ha spiegato che le prove dei messaggi venivano accettate come valide su Ethereum senza che vi fossero prove legittime corrispondenti sulla blockchain di Taiko.
“Ciò ha consentito all’autore dell’attacco di registrare e successivamente recuperare messaggi fraudolenti sul bridge, provocando il rilascio non autorizzato di asset dal vault ERC20”, ha dichiarato Blockaid.
Blockaid ha stimato che siano stati sottratti almeno 1 milione di dollari, mentre Lookonchain e PeckShield hanno suggerito che il valore degli asset sottratti potrebbe arrivare fino a 1,7 milioni di dollari.
L’autore dell’attacco ha già trasferito 1,99 milioni di token Taiko (TAIKO), per un valore di circa 189.000 dollari, su MEXC, ha dichiarato PeckShield. TAIKO è attualmente scambiato in ribasso del 98% rispetto al suo picco del 2024 a 0,084 dollari, secondo CoinGecko.
La società di analisi blockchain Arkham mostra che i portafogli dell’autore dell’attacco a Taiko contengono circa 1,5 milioni di dollari, principalmente in Ether (ETH).
L'account dell'autore dell'attacco a Taiko detiene oltre 1,5 milioni di dollari in ETH. Fonte: Arkham Intelligence
L'attacco arriva a pochi giorni dalla scoperta, avvenuta venerdì, di una vulnerabilità in uno smart contract su Secret Network, che ha portato al furto di 4,67 milioni di dollari in asset.
Sabato, circa 1,1 milioni di dollari sono stati sottratti dal pool di liquidità OLPC/LABUBU su PancakeSwap. LABUBU è una memecoin ispirata ai famosi giocattoli omonimi.
Tra gli altri vulnerabilità degne di nota registrate a giugno figurano Aztec Connect, RetoSwap, Raydium AMM e, la più grave finora in questo mese, Humanity Protocol.
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