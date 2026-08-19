Il FASB ha affermato che la liquidità sul mercato secondario da sola non sarebbe sufficiente: i detentori dovrebbero avere diritti diretti di rimborso nei confronti dell’emittente e riserve liquide uno a uno.

[Aggiornamento 12:50 UTC, 19 agosto: aggiunte informazioni di contesto sul FASB, sui requisiti di informativa proposti e sul quadro normativo statunitense per le stablecoin.]

Il Financial Accounting Standards Board (FASB) ha proposto linee guida che delineano quando le società possono classificare determinate stablecoin come disponibilità liquide e mezzi equivalenti secondo i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti.

Martedì, il FASB ha dichiarato che il proposto Accounting Standards Update aggiungerebbe esempi illustrativi all'attuale definizione, affrontando il trattamento incoerente di asset digitali come le stablecoin. La definizione stessa rimarrebbe invariata.

La proposta afferma che un asset digitale idoneo dovrebbe avere un diritto contrattuale di rimborso a vista, un diritto diretto di rimborso nei confronti dell'emittente per un importo noto in contanti e riserve segregate almeno di pari valore, detenute in asset a breve termine e altamente liquidi.

Il chiarimento potrebbe offrire alle società un modo coerente di contabilizzare le stablecoin utilizzate nei pagamenti o nelle operazioni di tesoreria. Tuttavia, ciò non significherebbe che ogni token ancorato al dollaro soddisfi i requisiti per essere considerato una disponibilità liquida e mezzo equivalente.

Non tutti i detentori di stablecoin sarebbero idonei

Un esempio affermava che mercati secondari attivi non sarebbero sufficienti se il detentore non dispone di un diritto diretto di rimborso nei confronti dell'emittente. Un altro esempio affermava che riserve composte da crypto-asset e oro renderebbero un token non idoneo a causa dei rischi di valutazione.

Le società conserverebbero la facoltà di decidere se presentare gli asset idonei come disponibilità liquide e mezzi equivalenti e dovrebbero tenere conto delle leggi e dei regolamenti pertinenti.

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La proposta imporrebbe inoltre alle società di divulgare annualmente le componenti significative delle proprie disponibilità liquide e mezzi equivalenti e i relativi importi, inclusi i buoni del Tesoro, la carta commerciale, le stablecoin e i fondi del mercato monetario. Si applicherebbe a tutte le entità che presentano disponibilità liquide e mezzi equivalenti, indipendentemente dal fatto che detengano o meno asset digitali.

La proposta contabile segue il GENIUS Act, firmato e convertito in legge nel luglio 2025, che ha creato il primo quadro normativo federale statunitense per le stablecoin di pagamento. La legge impone agli emittenti autorizzati di mantenere riserve di pari valore in asset come dollari e titoli del Tesoro statunitense a breve termine, pubblicare mensilmente i dettagli sulle riserve e stabilire procedure di rimborso.

Il FASB è un'organizzazione non profit indipendente del settore privato che stabilisce gli standard contabili e di rendicontazione per le società e le organizzazioni non profit che seguono i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). La sua Accounting Standards Codification è l'unica fonte ufficiale degli US GAAP autorevoli non governativi.

Il FASB accetta commenti pubblici sull'aggiornamento proposto fino al 19 novembre. L'organizzazione fisserà una data di entrata in vigore dopo aver esaminato i contributi degli stakeholder.

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