Toyota Finance apre le obbligazioni tokenizzate agli investitori retail tramite un’app di pagamento mobile
Gli investitori retail possono richiedere l’acquisto dell’obbligazione da 1 miliardo di yen senza un conto titoli e ricevere vantaggi tramite l’app di pagamento di Toyota.
La divisione finanziaria di Toyota sta lanciando un’obbligazione tokenizzata che gli investitori retail possono acquistare direttamente tramite l’app di pagamento mobile della casa automobilistica giapponese, Toyota Wallet.
Toyota Finance ha dichiarato martedì che sono state aperte le richieste per l’obbligazione della durata di un anno, con investimenti a partire da 100.000 yen giapponesi (676 dollari). La nuova obbligazione sarà distribuita direttamente da Toyota Finance, consentendo agli investitori di acquistarla senza aprire un conto titoli.
L’obbligazione da 1 miliardo di yen offre un tasso d’interesse annuo dell’1,72% e sarà gestita su un’infrastruttura blockchain fornita dalla società giapponese specializzata in security token BOOSTRY.
La casa automobilistica ha dichiarato che il modello di distribuzione diretta consentirà di integrare le richieste, le comunicazioni con gli obbligazionisti e i vantaggi per gli investitori all’interno dello stesso ecosistema.
Gli investitori potranno inoltre ricevere saldi Toyota Wallet e accedere a vantaggi tra cui biglietti per il Fuji Speedway ed esperienze di prova su strada, anche a bordo di veicoli Lexus e di alcuni modelli Toyota d’epoca.
L’offerta è la seconda obbligazione sotto forma di security token di Toyota Finance, dopo la prima emissione nel marzo 2025, venduta tramite società di intermediazione mobiliare.
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