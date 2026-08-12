I mining pools di 2Miners e RavenMiner, che secondo Ravencoin controllano la maggior parte dell’hash rate della rete, stanno costruendo una chain concorrente che esclude il ramo compromesso a partire da quel blocco in poi.
Se la chain dei miner dovesse diventare dominante, la rete potrebbe subire una riorganizzazione della durata di circa tre giorni. Ravencoin ha avvertito che le transazioni confermate dopo il blocco 4.487.775 potrebbero essere annullate e potrebbero non tornare automaticamente nel mempool né essere minate nuovamente.
Il progetto ha raccomandato agli exchange di sospendere depositi e prelievi fino a quando la chain non si sarà stabilizzata. Upbit e Bitget hanno sospeso i trasferimenti di RVN, sebbene Upbit abbia mantenuto attiva la negoziazione.