Mercoledì Ravencoin ha toccato il minimo storico, poiché una vulnerabilità del meccanismo di consenso, sfruttata da malintenzionati, ha messo a rischio le transazioni effettuate negli ultimi giorni e ha indotto gli exchange a sospendere i trasferimenti di RVN.

Secondo CoinGecko, la criptovaluta è scesa a 0,002754 dollari, circa il 22% al di sotto del massimo delle ultime 24 ore, pari a 0,003529 dollari. Il volume degli scambi ha superato i 18 milioni di dollari durante la fase di vendita massiccia, per poi ridursi a circa 9,6 milioni di dollari, mentre al momento della stesura RVN si è ripreso attestandosi intorno a 0,00284 dollari.

Martedì, Ravencoin ha dichiarato che l’exploit ha indotto i nodi vulnerabili ad accettare blocchi non validi, con il primo caso noto verificatosi venerdì all’altezza 4.487.776. Blocchi non validi simili sono comparsi dopo che la vulnerabilità è stata dimostrata sulla mainnet, ha aggiunto.





I mining pools di 2Miners e RavenMiner, che secondo Ravencoin controllano la maggior parte dell’hash rate della rete, stanno costruendo una chain concorrente che esclude il ramo compromesso a partire da quel blocco in poi.





Se la chain dei miner dovesse diventare dominante, la rete potrebbe subire una riorganizzazione della durata di circa tre giorni. Ravencoin ha avvertito che le transazioni confermate dopo il blocco 4.487.775 potrebbero essere annullate e potrebbero non tornare automaticamente nel mempool né essere minate nuovamente.

Il progetto ha raccomandato agli exchange di sospendere depositi e prelievi fino a quando la chain non si sarà stabilizzata. Upbit e Bitget hanno sospeso i trasferimenti di RVN, sebbene Upbit abbia mantenuto attiva la negoziazione.