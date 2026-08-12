Harmony sta collaborando con gli exchange per congelare i fondi e sta preparando una patch a seguito delle segnalazioni secondo cui 2,8 miliardi di ONE non autorizzati sarebbero finiti sulle piattaforme di trading.

Harmony sta valutando la possibilità di effettuare un rollback della propria blockchain a seguito delle accuse secondo cui un hacker avrebbe sfruttato la rete per coniare quasi 4 miliardi di token ONE, pari a circa il 26% dell’offerta totale del token.

Martedì, Harmony ha dichiarato di stare collaborando con gli exchange per bloccare e congelare i fondi. La blockchain di livello 1 ha affermato di stare preparando una patch e valutando le opzioni di rollback. Non ha confermato la causa, il numero di token creati né l’importo inviato agli exchange.





Cointelegraph ha contattato Harmony per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

Il post di Harmony era una risposta a un account X denominato “Juiceberg”, il quale sosteneva che i token ONE non autorizzati fossero stati coniati tramite blocchi vuoti e che circa 2,8 miliardi di token fossero stati rapidamente convogliati verso gli exchange mentre il prezzo di ONE calava.





Juiceberg ha stimato che l’autore dell’attacco avesse ancora circa 115 milioni di ONE sulla blockchain, pari al 2,9% della quantità presumibilmente coniata, mentre il resto sarebbe stato venduto o detenuto nei wallet di deposito degli exchange. Cointelegraph non ha potuto verificare in modo indipendente tali affermazioni.





Al momento della stesura di questo articolo, CoinGecko mostrava che ONE era sceso del 33,9% nelle ultime 24 ore.

L’incidente segue l’attacco hacker a Horizon Bridge di Harmony del giugno 2022, che ha portato al furto di circa 100 milioni di dollari in criptovaluta. L’FBI ha successivamente attribuito l’attacco al gruppo nordcoreano Lazarus.