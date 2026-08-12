Cointelegraph ha contattato Harmony per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.
Il post di Harmony era una risposta a un account X denominato “Juiceberg”, il quale sosteneva che i token ONE non autorizzati fossero stati coniati tramite blocchi vuoti e che circa 2,8 miliardi di token fossero stati rapidamente convogliati verso gli exchange mentre il prezzo di ONE calava.
Juiceberg ha stimato che l’autore dell’attacco avesse ancora circa 115 milioni di ONE sulla blockchain, pari al 2,9% della quantità presumibilmente coniata, mentre il resto sarebbe stato venduto o detenuto nei wallet di deposito degli exchange. Cointelegraph non ha potuto verificare in modo indipendente tali affermazioni.
Al momento della stesura di questo articolo, CoinGecko mostrava che ONE era sceso del 33,9% nelle ultime 24 ore.
L’incidente segue l’attacco hacker a Horizon Bridge di Harmony del giugno 2022, che ha portato al furto di circa 100 milioni di dollari in criptovaluta. L’FBI ha successivamente attribuito l’attacco al gruppo nordcoreano Lazarus.