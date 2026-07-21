Tokenizzazione in UK potrebbe far aumentare produzione annuale fino a $44 miliardi entro il 2035

Il piano d'azione sostenuto dal governo prevede l'emissione del primo titolo di Stato digitale del Regno Unito entro l'inizio del 2027 e mira a rendere le obbligazioni tokenizzate utilizzabili per la negoziazione e il finanziamento.

Secondo una task force di settore sostenuta dal governo, entro il 2035 il Regno Unito potrebbe aumentare il proprio prodotto interno lordo (PIL) annuale di ben 33 miliardi di sterline britanniche (44 miliardi di dollari) assumendo un ruolo di primo piano nei mercati finanziari tokenizzati.

La stima figura nel primo rapporto di Chris Woolard, Wholesale Digital Markets Champion, nominato dal Ministero del Tesoro britannico per contribuire all’attuazione della strategia governativa sui mercati digitali.

Elaborato in collaborazione con una task force di settore, il rapporto definisce un piano di 12 mesi per testare la blockchain in una transazione finanziaria in cui i titoli vengono utilizzati per ottenere prestiti in contanti. Il rapporto invita inoltre il Regno Unito a emettere il suo primo titolo di Stato tokenizzato entro il primo trimestre del 2027.

La task force del settore riunisce oltre 50 aziende del settore finanziario tradizionale e delle criptovalute, tra cui BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Coinbase, Circle, Ripple, Kraken, DTCC ed Euroclear.

La roadmap mira a portare la tokenizzazione nel Regno Unito oltre i progetti pilota isolati e verso mercati reali in cui i titoli possano essere negoziati, regolati e utilizzati come garanzia. Il rapporto afferma che il compito ora è quello di passare «dai progetti pilota alla diffusione su larga scala» e «dall’ambizione all’azione».

Ripple, che figura tra i membri del settore della task force, ha sostenuto l’iniziativa lunedì. «I fondi, le obbligazioni e i pronti contro termine su blockchain non sono esperimenti», ha affermato l’azienda, aggiungendo che tali strumenti si stanno già dimostrando «più economici, migliori e più veloci rispetto ai loro equivalenti tradizionali».

Regno Unito porta avanti iniziative relative a titoli di Stato digitali e sistemi di settlement

Il titolo di Stato digitale, o “gilt”, non è di per sé una proposta nuova. Il Regno Unito ha annunciato per la prima volta il progetto pilota “Digital Gilt Instrument” nel novembre 2024.

A ciò ha fatto seguito un aggiornamento del luglio 2025 che delineava i piani per il regolamento on-chain, la negoziazione over-the-counter e lo sviluppo del mercato secondario. Il 12 febbraio, il governo ha incaricato la piattaforma Orion di HSBC di supportare il progetto pilota.

Il nuovo rapporto aggiunge un calendario e amplia il ruolo previsto per lo strumento finanziario. Oltre a sollecitarne l’emissione, il rapporto punta a successive offerte di gilt digitali, alla negoziazione attiva sul mercato secondario e all’idoneità all’uso come garanzia presso la banca centrale.

Il rapporto afferma che i titoli tokenizzati hanno un valore limitato a meno che non possano essere negoziati o utilizzati per raccogliere liquidità, e ha esortato la Banca d’Inghilterra ad accettare i gilt digitali come garanzia.

Il Regno Unito dispone inoltre di un’infrastruttura di pagamento all’ingrosso basata su blockchain in grado di supportare tali mercati. Nel dicembre 2023, la società londinese Fnality ha lanciato un sistema di pagamento denominato in sterline collegato alle riserve della banca centrale, progettato per supportare operazioni di pronti contro termine in tempo reale, il regolamento di titoli tokenizzati e i pagamenti intervalutari.