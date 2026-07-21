“Oltre ai miglioramenti apportati a Plutus e al modello dei costi di Plutus, questo aggiornamento getta le basi per il prossimo aggiornamento, l’hard fork dell’era Dijkstra, che introdurrà Ouroboros Leios su Cardano”, ha scritto Input Output venerdì in un rapporto settimanale sullo stato di sviluppo.
Ouroboros Leios è una proposta di scalabilità per il consenso proof-of-stake Ouroboros utilizzato da Cardano, il cui lancio è previsto per fine 2026. Il suo obiettivo è aumentare drasticamente il numero di transazioni al secondo senza compromettere le garanzie di sicurezza di Ouroboros.
L’aggiornamento van Rossem è anche il primo hard fork guidato dalla governance nella storia di Cardano, a differenza dei precedenti aggiornamenti coordinati da Input Output, la società di ingegneria che ha progettato e realizzato la blockchain di Cardano.