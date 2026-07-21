Cardano ha attivato sabato l’hard fork van Rossem, aggiornando la mainnet di Cardano alla versione 11, che dovrebbe ridurre i costi di esecuzione degli smart contract e gettare le basi per Ouroboros Leios, un importante aggiornamento di scalabilità per il protocollo.

I dati on-chain di Cardanoscan mostrano che la rete è passata dalla versione 10 del protocollo nell’epoca 643 alla versione 11 nell’epoca 644.





“Oltre ai miglioramenti apportati a Plutus e al modello dei costi di Plutus, questo aggiornamento getta le basi per il prossimo aggiornamento, l’hard fork dell’era Dijkstra, che introdurrà Ouroboros Leios su Cardano”, ha scritto Input Output venerdì in un rapporto settimanale sullo stato di sviluppo.

Ouroboros Leios è una proposta di scalabilità per il consenso proof-of-stake Ouroboros utilizzato da Cardano, il cui lancio è previsto per fine 2026. Il suo obiettivo è aumentare drasticamente il numero di transazioni al secondo senza compromettere le garanzie di sicurezza di Ouroboros.

L’aggiornamento van Rossem è anche il primo hard fork guidato dalla governance nella storia di Cardano, a differenza dei precedenti aggiornamenti coordinati da Input Output, la società di ingegneria che ha progettato e realizzato la blockchain di Cardano.