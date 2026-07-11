Il prossimo aggiornamento di Zcash sostituirà il pool Orchard, che in passato è stato compromesso, e potrebbe fornire indizi sul fatto che siano stati creati token contraffatti a causa di un recente bug.

L'aggiornamento della rete Ironwood di Zcash, la soluzione al bug “infinity” scoperto a maggio nel principale pool di transazioni private della blockchain incentrata sulla privacy, Orchard, entrerà in vigore il 28 luglio.

Come annunciato a giugno, Ironwood chiuderà l’attuale pool Orchard, ne impedirà nuove attività e ne creerà uno nuovo. I fondi in uscita da Orchard dovranno passare attraverso un checkpoint contabile prima di entrare in Ironwood, il che potrebbe fornire prove relative all’eventuale produzione di token Zcash (ZEC) contraffatti tramite il bug di Orchard.

“L’altezza di attivazione della mainnet Ironwood di Zcash è stata fissata e contrassegnata! Tutte le principali organizzazioni si sono impegnate ad attivare la versione NU6.3 all’altezza 3428143, che corrisponde approssimativamente al 28 luglio alle 8:00 EST”, ha dichiarato giovedì Sean Bowe, sviluppatore principale di Zcash.

Fonte: Sean Bowe

Shielded Labs aveva avanzato l’ipotesi di rinviare l’aggiornamento Ironwood di Zcash, avvertendo che i partecipanti all’ecosistema, quali exchange, pool di mining e wallet, non avrebbero avuto tempo sufficiente per preparare i propri sistemi in vista dell’attivazione sulla mainnet prevista per la fine di luglio. L’ultimo commento di Bowe conferma che l’aggiornamento avrà luogo una settimana dopo la precedente data prevista del 21 luglio.

A giugno, Shielded Labs aveva affermato che Ironwood avrebbe potuto fornire prove sul fatto che la vulnerabilità Orchard fosse mai stata sfruttata.

“Man mano che gli utenti trasferiscono i fondi dal pool Orchard esistente al nuovo pool, qualsiasi ipotetico contraffattore si trova di fronte a una scelta: tentare di spostare i fondi contraffatti e rischiare di rivelarne l’esistenza, oppure lasciarli indietro e rischiare di non poterli spostare in futuro.”

ZEC è crollato del 50%, passando da 602,68 $ a 299,25 $ dopo la divulgazione del bug Orchard il 3 giugno. Il prezzo dello ZEC ha registrato una parziale ripresa nelle settimane successive e, al momento della stesura di questo articolo, viene scambiato a 492,61 dollari.

Zcash ha superato un importante traguardo monetario questa settimana: è stato emesso ormai oltre l’80% della sua offerta massima di 21 milioni di ZEC. Un post pubblicato lunedì da ruZCASH mostra che l’offerta attuale è pari a 16.806.723 ZEC.