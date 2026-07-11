Fonte: Sean Bowe
Shielded Labs aveva avanzato l’ipotesi di rinviare l’aggiornamento Ironwood di Zcash, avvertendo che i partecipanti all’ecosistema, quali exchange, pool di mining e wallet, non avrebbero avuto tempo sufficiente per preparare i propri sistemi in vista dell’attivazione sulla mainnet prevista per la fine di luglio. L’ultimo commento di Bowe conferma che l’aggiornamento avrà luogo una settimana dopo la precedente data prevista del 21 luglio.
A giugno, Shielded Labs aveva affermato che Ironwood avrebbe potuto fornire prove sul fatto che la vulnerabilità Orchard fosse mai stata sfruttata.
“Man mano che gli utenti trasferiscono i fondi dal pool Orchard esistente al nuovo pool, qualsiasi ipotetico contraffattore si trova di fronte a una scelta: tentare di spostare i fondi contraffatti e rischiare di rivelarne l’esistenza, oppure lasciarli indietro e rischiare di non poterli spostare in futuro.”
ZEC è crollato del 50%, passando da 602,68 $ a 299,25 $ dopo la divulgazione del bug Orchard il 3 giugno. Il prezzo dello ZEC ha registrato una parziale ripresa nelle settimane successive e, al momento della stesura di questo articolo, viene scambiato a 492,61 dollari.
Zcash ha superato un importante traguardo monetario questa settimana: è stato emesso ormai oltre l’80% della sua offerta massima di 21 milioni di ZEC. Un post pubblicato lunedì da ruZCASH mostra che l’offerta attuale è pari a 16.806.723 ZEC.
Altro sull'argomento