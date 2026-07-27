Pollak: Imminente il lancio di titoli azionari tokenizzati con copertura 1:1 di Base

Base sta per lanciare titoli azionari tokenizzati con copertura 1:1, secondo Jesse Pollak, ideatore della blockchain layer-2 di Ethereum di Coinbase.

Pollak ha affermato in un post pubblicato martedì su X che Robinhood Chain, il Layer 2 di Ethereum lanciato di recente, era riuscita a implementare correttamente i titoli azionari tokenizzati in un ambiente EVM, aggiungendo che Base era in ritardo su questo fronte.

Garrett Skrovina, responsabile del settore fintech di Lazer Technologies, ha chiesto quali fossero i tempi previsti per il lancio dei titoli azionari con copertura 1:1 su Base, e Pollak ha risposto: «È imminente — stiamo sistemando gli ultimi dettagli, ma dovrebbe avvenire molto presto».

Il lancio arriva in un momento in cui Base sta accelerando la propria transizione verso le applicazioni finanziarie, abbandonando la precedente attenzione rivolta ai prodotti social.

Pollak ha recentemente affermato che Base ha fatto una «scommessa sbagliata» dando priorità alle app per creatori, contenuti e messaggistica. La rete è ora focalizzata su trading, pagamenti, agenti di intelligenza artificiale e asset tokenizzati.