Kraken ha lanciato il trading di oltre 7.000 azioni quotate negli Stati Uniti per i clienti dello Spazio economico europeo (SEE), ampliando la propria offerta di finanza tradizionale insieme alle criptovalute e alle azioni tokenizzate.

L'exchange di criptovalute ha dichiarato martedì che i clienti idonei del SEE possono negoziare azioni statunitensi tramite Kraken Pro e la sua app mobile, nell'ambito dell'autorizzazione della società ai sensi della Direttiva II sui mercati degli strumenti finanziari.

Le azioni sono disponibili insieme a oltre 600 criptoattività e più di 700 xStocks, versioni tokenizzate di azioni quotate in borsa.

La configurazione consente ai clienti di detenere azioni tradizionali e rappresentazioni tokenizzate degli stessi asset all'interno di un'unica piattaforma.

Il servizio è fornito da Payward Europe Digital Solutions, la società di investimento di Kraken con sede a Cipro. Kraken ha dichiarato che i clienti idonei possono negoziare azioni quotate negli Stati Uniti senza commissioni, in base alle condizioni applicabili. Kraken ha dichiarato di voler estendere la propria offerta integrata di azioni ad altri mercati nei prossimi mesi.

Kraken ha lanciato xStocks nel 2025, offrendo un'esposizione tokenizzata ad azioni statunitensi e fondi negoziati in borsa. La società ha dichiarato che da allora xStocks ha generato un volume totale delle transazioni superiore a 38 miliardi di dollari.

A lunedì, xStocks è il secondo maggiore emittente di azioni tokenizzate per capitalizzazione di mercato, con circa 609 milioni di dollari, dietro a Ondo Finance, con circa 974 milioni di dollari, secondo Token Terminal dati. BStocks di Binance è attualmente il terzo maggiore emittente, con circa 544 milioni di dollari.

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