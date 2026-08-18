Cypherpunk Technologies sta ampliando la propria presenza nell’ecosistema di Zcash, lanciando quella che definisce la più grande operazione di mining di Zcash al mondo dopo aver acquisito una flotta di mining da Winklevoss Capital, segnalando il crescente interesse istituzionale per la rete incentrata sulla privacy.

Cypherpunk ha dichiarato martedì di aver acquisito la flotta attraverso un’operazione basata su azioni del valore di 33,33 milioni di dollari. L’operazione di mining è già attiva in strutture distribuite negli Stati Uniti e produce circa 4,2 GSol/s, ovvero circa il 18% dell’attuale hashrate della rete Zcash.

Se le cifre della società sono accurate, l’operazione attribuisce a un’unica società quotata in borsa una quota significativa della capacità di mining di Zcash.

L’espansione aggiunge il mining alle partecipazioni esistenti di Cypherpunk in Zcash, che ammontano attualmente a 323.394 ZEC, rappresentando circa l’1,9% dell’offerta circolante della criptovaluta. La società si è posta l’obiettivo di arrivare a detenere il 5% dell’offerta di ZEC.

Cypherpunk ha presentato il mining di Zcash come un’attività con un’economia più interessante rispetto al mining di Bitcoin o ai carichi di lavoro dei data center per l’IA nelle attuali condizioni di mercato. Tuttavia, tale redditività dipende fortemente da fattori tra cui il prezzo di ZEC, l’hashrate della rete, la difficoltà di mining e i costi operativi.

La spinta segue un forte aumento del prezzo di ZEC durante la seconda metà del 2025, quando il rinnovato interesse per le criptovalute incentrate sulla privacy ha contribuito a far salire l’asset. Il rally ha attirato maggiore attenzione su Zcash e su altre tecnologie che tutelano la privacy dopo anni di interesse di mercato relativamente contenuto.

Nonostante la correzione, Zcash (ZEC) ha guadagnato oltre il 1.300% negli ultimi 12 mesi. Fonte: CoinMarketCap

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L’aggiornamento Ironwood affronta il rischio nel pool schermato di Zcash

La rete Zcash ha completato il suo aggiornamento Ironwood il 28 luglio, introducendo un nuovo protocollo per le transazioni schermate in sostituzione del pool Orchard e migliorando l’architettura di sicurezza della rete.

L’aggiornamento è seguito alla scoperta di una falla che interessava Orchard e che, in determinate condizioni, avrebbe potuto consentire a un aggressore di creare ZEC contraffatti all’interno del pool schermato senza essere rilevato immediatamente.

Sebbene non vi fossero prove che la vulnerabilità fosse stata sfruttata, la possibilità di una creazione non rilevata di ZEC rappresentava un rischio per l’integrità dell’offerta della criptovaluta e metteva in evidenza le sfide di sicurezza associate alle transazioni che tutelano la privacy.

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