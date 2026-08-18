Nonostante la correzione, Zcash (ZEC) ha guadagnato oltre il 1.300% negli ultimi 12 mesi. Fonte: CoinMarketCap
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La rete Zcash ha completato il suo aggiornamento Ironwood il 28 luglio, introducendo un nuovo protocollo per le transazioni schermate in sostituzione del pool Orchard e migliorando l’architettura di sicurezza della rete.
L’aggiornamento è seguito alla scoperta di una falla che interessava Orchard e che, in determinate condizioni, avrebbe potuto consentire a un aggressore di creare ZEC contraffatti all’interno del pool schermato senza essere rilevato immediatamente.
Sebbene non vi fossero prove che la vulnerabilità fosse stata sfruttata, la possibilità di una creazione non rilevata di ZEC rappresentava un rischio per l’integrità dell’offerta della criptovaluta e metteva in evidenza le sfide di sicurezza associate alle transazioni che tutelano la privacy.
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